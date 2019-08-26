北市誠正國中 設雙語班招外籍生

2019-08-26 00:55 聯合報 本報訊



誠正國中推動沉浸式英語教學，邀請東吳英語系教授孫克強(左)到校指導。 圖／誠正國中提供 分享 facebook

北市誠正國中一○八學年度，有八位來自印度、馬來西亞、美國、加拿大的外籍生，是教育部核定招收的「雙語教育班」、「語言教育班」首批學生。透過國外教材與雙語課程，幫助來台工作的外籍人士子女學習不間斷，還能接地氣融入台灣生活。

為讓外國專才或歸國人才在台期間不用擔心子女教育問題，教育部國教署在六都及新竹推動「完善我國海外育才攬才政策就學配套實施計畫」，國中部分公告招生後台北市順利開班，由誠正國中辦理。

雙語教育班英、數、自然使用國外教材，採全英語上課，教學輔以線上資源跟行動載具，便於外籍生銜接國外課程。語言教育班國文與社會採雙語教學，幫助學生加強中文能力。

誠正國中教務主任張再興表示，除特定科目，外籍生平常仍跟普通班學生一起學習與互動，藉此幫助他們早日融入國內學習環境與台灣社會。

誠正國中去年被教育部評選為「沉浸式英語教學特色學校」績優學校。在表演藝術老師跟英語老師共同努力下，將英語融入表藝課程中，學生上學期挑戰英語廣播劇，下學期推出說故事劇場演出花木蘭。

英語老師余婉鈺說，國八學生國文課剛好上到木蘭詩，跟國文老師討論後，把原文翻成英文，帶學生用肢體詮釋。期末發表學生大玩創意梗，買馬變成買跑車，木蘭衣錦還鄉還有鄉民起鬨選市長，更有學生用動漫變身橋段演出女扮男裝情節。

張再興指出，沉浸式英語教學是將英語融入領域教學，不影響原領域課程的學習，並非把表藝課變英語課。今年誠正國中延續推動九年級表藝課雙語教學，七年級另擇班試行音樂課實施雙語教學，預計一○九學年成立英語專班。