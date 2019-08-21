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學生銳減 台南長榮中學爆減薪爭議

2019-08-21 22:41聯合報 記者修瑞瑩蔡容喬魯永明／連線報導

全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學傳出教師減薪爭議。 圖／取自長中網站
全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學傳出教師減薪爭議。 圖／取自長中網站
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台南市長榮中學爆發教師減薪爭議，日前發放8月薪水，老師被減薪2、3萬，員工領最低薪，老師緊急成立教師會，要求撤換校長並公布財務。校長王昭卿說，受少子化影響，學生人數從6、7年前近6000人， 減到目前僅3000人。據了解，南部不少私立高中職學生銳減，老師暑假都要招生，嘉義有學校停辦。

高雄市私立明誠高中校長高佑仁表示，少子化問題嚴重，今年高市公立學校有2萬名學生名額，但只招了1萬8千人，私校更慘，該校高中部今年少掉一個班級，如果先前未早管控班級數和教師員額，又無法向學生多收學雜費，教師減薪是必然結果，否則就只能將正式教師缺額改聘代理教師，甚至遇缺不補。

全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學傳出教師減薪爭議。圖／取自長中網站
全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學傳出教師減薪爭議。圖／取自長中網站
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長榮中學創校134年、有全台第一所中學之稱，現任董事長為內政部次長陳宗彥，合法以公益性質兼任，他昨天表示，不只長榮中學入不敷出，在少子化浪潮下，私校經營面臨很大困境，將向教育部爭取讓私校能自訂學雜費標準，而不是如同現在的齊頭式平等，嚴重影響私校發展。

長榮中學教師會指出，學校老師與員工8月1日收到校方發的電子郵件，指8月薪水將扣除教師研究費與職員工專業加給，待董事會與教職員工協議後，再依協議結果補發，前天收到8月薪水，老師部分每人大約減薪2-3萬元，員工則都比照最低工資發給2萬3100元，由於減薪幅度太大，已影響到生計。

學校教師會表示，依教師待遇條例規定，「學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」，同時老師在6月都已經拿到新學期的聘約，擅自減薪不僅違法也違約。學校以少子化理由減薪，但事實上是學校高層辦學不佳，「否則怎麼其他私校反而增班？」

王昭卿表示，學生數從6、7年前近6000人，一路銳減目前僅3000人，仍是台南國高中人數最多的學校，學費多年沒有漲，但學生減少，近幾年收入已不敷支出，今年光人事費就占學費的130%，實在是撐不下去，才會減薪。

嘉義縣私立工商朴子市弘德工商，不敵少子化衝擊，董事會7月12日開會決定停招，轉型基金會，改經營長照及日照中心，代理校長是樊自立說，日間部16名特教學生，已報教育部同意，轉校安置其他學校，夜間進修部19名多媒體應用科學生，都是在職生，還有1年畢業，學校將持續教學，帶他們到畢業。

少子化長榮薪水

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