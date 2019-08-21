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自學書籍等身高 中一中國際奧賽表現亮眼

2019-08-21 19:59中央社 台中21日電

台中一中參加今年國際奧林匹亞競賽，物理林晉毅銀牌（左起）、生物曾治蓁和李祥宇摘2...
台中一中參加今年國際奧林匹亞競賽，物理林晉毅銀牌（左起）、生物曾治蓁和李祥宇摘2金、化學王昱翔也得金牌，成績亮眼。記者喻文玟／攝影
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台中一中4名學生挑戰國際奧林匹亞競賽，獲得3金1銀佳績，他們自我學習大學、研究所程度的教科書，書本疊起來快和身高一樣高，秉持堅毅精神，代表台灣站上世界舞台。

台中一中學生曾治蓁、李祥宇參加國際生物奧林匹亞競賽，雙雙獲得金牌，他們表示，為了準備比賽，大量閱讀許多書籍，涉獵範圍包含大學課程、外文書籍等，甚至還上網查閱科學研究期刊論文，掌握最新資訊。

李祥宇表示，生物最接近醫學，當他解剖花、草等各式物件時，解剖面呈現的色彩、條紋震懾了他，認為這些是世上最美的事物。身高178公分的李祥宇為準備生奧賽，自學念了多達50多本的書籍，疊起來都快比他的身高還高。

高二生王昱翔獲得國際化學奧林匹亞金牌，他表示，小時候就喜歡化學，還曾購買化學用品在家自己做實驗，今年參賽時，因過於追求細節，前面的題目花了太多時間，一度時間不足時陷入混亂，還好最後鎮靜下來，反而順手解出不少題目。

林晉毅挑戰國際物理奧林匹亞獲得銀牌，他參加了4次選訓賽，前後自學了50多本書籍，終於在高三時取得國際賽國手的資格，他分享自己堅持的理念，「連嘗試的機會都不給自己，哪有機會證明自己」鼓勵學弟妹相信自己，勇於嘗試一定能圓夢。

台中一中參加今年國際奧林匹亞競賽，生物金牌李祥宇從小立志當醫生，他熱愛閱讀，什麼...
台中一中參加今年國際奧林匹亞競賽，生物金牌李祥宇從小立志當醫生，他熱愛閱讀，什麼書都看，他秀出1.5年所讀的書籍已要超越身高。圖／李祥宇提供
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