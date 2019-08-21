2019教育創新100／品格融入課程 拯民國小創造轉型奇蹟

2019-08-21 10:19 聯合新聞網 文章提供／親子天下



在遼闊的校園內，拯民小朋友有很多機會可以活動身體，學著與大自然共處。照片：拯民國小提供 分享 facebook

雲林縣拯民國小位於老舊的空軍眷村內，因人口外移嚴重，全校曾經剩不到30人，一度降為分校。3年前轉型為公辦民營實驗小學後，學生數一路攀升了4倍，成為當地許多家長心中首選。這樣一所天天被附近豬舍、養雞場氣味襲擊的瀕臨廢棄老校，是如何創造出轉型奇蹟？

早年由空軍附設小學轉型的拯民國小，校地廣闊但招生不易，2011年因學生數過少，降為大屯國小拯民分校，2017年改由財團法人誠致教育基金會接手，成為國內少數的幾所KIST（KIPP-Inspired School in Taiwan）理念公辦民營學校。KIST指的是受到美國最大的公辦民營學校集團 KIPP（Knowledge Is Power Program）啟發而設立，KIPP目前約有兩百多所特許學校，大多設在居民社經地位較弱勢的地區，以幫助當地學生提升基本學力、培養友善品格為目標。

誠致基金會執行長吳明柱說，接手第一年學生數就翻倍，來聽招生說明會的在地家長很多，期待也很高；但因為公校轉型過程辛苦，要付出更多的體力心力，原本任教的9位老師、主任全部選擇離開，師資缺口只好由民間組織TFT（Teach For Taiwan／為台灣而教）和誠致基金會協力補足，目前全校12位教師都不是來自傳統的師培體系，但也因此帶來了不一樣的作風。

原校老師全走光，教育新兵接手邊做邊學

這群年輕教師很有熱情，但欠缺教學經驗，校長林郁杏花了許多工夫，在「晨圈」中凝聚共識、「夕會」裡討論每日遇到的難題，彼此交流一旦遇到學生的突發狀況時，如何把握機會，把學校最重視的品格教育融入其中。

林郁杏舉例，採訪當天二年級教室的水管突然爆裂，老師帶著學生們改到中廊上課，但比原訂講課內容更重要的，是利用這次的事件機會教育，和小朋友討論生活中如何應變，「我們不會跳過突發事件、趕著上課本進度，也不說教；先啟發學生思考，教知識同時也教品格，」林郁杏強調，好品格要透過刻意練習而來，她指著牆上掛著的本周品格主題，有好奇、自制、感恩等，但它不只是像標語般的存在，也都有寫出具體指標，分別是問好問題、不打斷他人、說感謝，讓小朋友明白如何可以達標。

身高174公分、排球打得很好的林詩穎老師，大學時念的是財稅，第一年來到拯民同時教社會、英文、健體三科，「一開始完全不知如何教，一點sense都沒有。」帶著TFT給的2年500小時培訓，其他的教學力就在現場邊摸索邊養成。利用自己念書時學會的筆記術，加上改編歌詞、線上互動等多元方式，林詩穎和小五孩子討論霧社事件，從訪談排灣族青年到看電影《賽德克‧巴萊》，她希望學生養成盡量從不同角度來看歷史事件的習慣。

「孩子們也花了滿長時間，才接受這樣新的模式，願意和老師展開頻繁對話，而不是覺得又被找麻煩了，」林詩穎形容，在拯民轉型前，學生上課時和老師的交集不多，不是在台下聊天就是自顧自寫功課，要改變高年級學生並不容易。

每個周一早晨是拯民師生的晨圈時間，孩子們圍成一圈，和老師討論當日議題。照片：拯民國小提供 分享 facebook

出身偏鄉的陳安怡老師，才25歲便已經對教育非常有想法。她說，拯民的校本課程包括圓夢計畫、登山訓練、學習歷程展和自主服務旅行，老師都會陪著孩子設計規劃，默默的把品格教育帶入這些活動中，像是自主服務旅行並非戶外教學，要讓孩子有所準備才走出去，曾經全班一起去高雄橋頭糖廠，學生自己買票坐火車、捷運，即使走錯月台，老師只能眼睜看著他們到最後關頭才發現，跟著他們狂奔，「我們先和家長溝通過，在安全前提下，大人們就算嚇得要死，也絕不能暗示或提醒，不出手干預，是非常提心吊膽的。」

錯誤是好老師，面對犯錯不先懲罰

這群年輕老師想要縮短師生間的距離，增加彼此信任感，這可能比傳統教學要花上更多的時間心力。

曾經在美語補習班任教的小一導師李科賢感性地說，「我不想只當一個會教書的老師，還要當一個會教人的老師，」她形容，在與孩子相處、陪伴與了解過程中，往往會看見自己的不足，必須想盡辦法去補足自己，才好幫助學生。

她舉例，拯民老師們看待學生犯錯，不是先考量如何懲罰，而會去探討背後有哪些原因、生命經驗或困難，造就這個錯的行為，接著去想「我要如何協助他、如何和他一起解決問題」的角度來處理。這過程可能會花掉一堂課，但可以換來真正的學習，且不容易再犯，李科賢認為很值得。

KIST有一種文化叫「慶賀錯誤」，也就是勇於面對行為上的錯誤，並找出下次可以避免和解決的方法。在這體系下也很少聽到懲罰的概念，與傳統學校不同。但日日都可能面臨不同的困難，拯民團隊選擇了更費時費心的處理方式，這群年輕老師內心的壓力不難想見。

在每天放學後的「夕會」中，彼此會先關照這個老師的內在、受到的挫敗感，李科賢老師說：「看不見的氛圍是我們先支持你，再一起想方法，可能是過往經驗分享，也可能是腦力激盪，從來不是把方法丟給你，讓你一個人去做。如果我下次在路上遇見這孩子，我也一起幫忙教他。」採訪過程中，記者親眼見到，身心承受了太多負載和自我期許的老師，很容易被觸動情感而落淚，心疼老師的林郁杏校長上來擁抱老師，也跟著一起哭......

目前全校12位代理教師都是一年一聘，雖然無法確保師資穩定，但拯民團隊的特色教學已經創造了奇蹟。當地家長要求向上延伸、在原址增設國中；而來自全國各地的參訪取經團，絡繹不絕。這樣一所天天被附近豬舍、養雞場氣味襲擊的70年老校，顯然已獲得重生。

小檔案｜拯民國小 教育創新特色：品格教育融入課程，重視與孩子間的對話與溝通 教育創新不藏私：校本課程有圓夢計畫、登山訓練、學習歷程展和自主服務旅行，老師陪著孩子設計規劃，默默把品格教育帶入教學活動中

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