採4學期制 屏縣建國國小開學

屏東縣建國國小實施四學期制，學校昨天已經開學，比一般學校提早近兩周。圖／建國國小提供 分享 facebook

屏東縣建國國小實施四學期制，學校昨天已經開學，比一般學校提早近兩周。圖／建國國小提供 分享 facebook

屏東縣建國國小轉型為實驗學校後，去年起實施4學期制，一學年當中有春假、秋假、暑假及寒假，平均每上課10周就放假，別人還在放暑假，建國國小昨天已經開學，校長施世治表示，師生經過4學期制的調整，反而有更適切的學習節奏。

一般學校8月底才會開學，位在屏東市的建國國小昨天就正式上課，有家長說「這樣的暑假長度剛剛好」。校方表示，該校暑假僅5周，有些家長不習慣，一般學制長達2個月的暑假，通常要安排暑期輔導，學生在家時間並沒有更長。

目前屏東縣已有建國及公辦民營的餉潭國小實施4學期制，屏東縣政府教育處副處長楊英雪表示，建國國小是以科普實作為目標的實驗學校，學校在申請之初，就提出實施4學期制計畫，並在開學時向家長說明，該校過去學生數不到百人，目前有130餘人，可見多數家長認同學校理念。

高雄則有巴楠花部落小學（原民族大愛國小），在106學年度轉型為實驗小學，並依春夏秋冬四季更迭，規畫「春學播種祭生活」、「夏學射耳祭生活」、「秋學進倉祭生活」及「冬學年終祭生活」，以每「祭」10周生活為主題，讓孩子能依部落生活方式順應大自然節奏，更認識自己的族群文化，進而培養獨立思考及解決問題能力。