新課綱說明會 家長搖頭嘆氣霧煞煞

2019-08-16 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



108新課綱開學即上路，大學考招制度111年也因應課綱有所調整，教育部規定各高中要針對學生、家長辦說明會，一堆專有名詞讓家長一頭霧水。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook 台中市忠明高中昨天針對108課綱舉辦高一新生、家長說明會。教務主任陳建銘表示，108課綱和111考招制度改革幅度史無前例地大，教育部規定各校都要開新生及家長辦說明會；但從家長搖頭嘆氣的現象來看，多數都一頭霧水。

台中女中、台中一中、文華高中等校的家長說明會，都敲定9月中旬，讓家長瞭解「多元選修課」、「學習歷程檔案（P）」、「彈性自主學習」的方向和目標。

陳建銘指出，「學習歷程檔案」很重要，申請入學參採占50％以上，每學年要上傳至少6件老師認證的課程學習成果；10件自己的多元表現，例如參加檢定、競賽、展現自己長才的各類證明，可用影音、圖片、書面等各種形式。

因應108課綱上路，今年高一到111年就銜接新的考招制度變革，學測時間不變，但考科改成國、英、數Ａ、數Ｂ、社會、自然，有跨考概念。但指考不考國文、英文，只剩數學甲、公民、歷史、地理等讓學生選考。

許多家長聽完一連串的介紹，搖頭嘆氣，一頭霧水。家長鄭小姐說，老大今年升高三，老二即將升高一，「才差2年，制度就差這麼多，簡直改了一個樣」，她自己是國中老師都很難理解，何況不是從事教職的家長，大家只能「信任學校、依賴老師」。

家長蘇小姐說，家裡第一個孩子要升高中，感覺課綱好複雜，發現要讓小孩自己規劃課程、自主學習，完全嚇一跳。以前自己的求學按部就班，基礎學好，目標明確往自己喜歡的系所努力，單純許多，為什麼要改這麼複雜？台灣一直教改，但用意和前瞻性是什麼？