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國中會考南投減C有成 校長分享努力經驗

2019-08-12 17:16中央社 南投縣12日電

透過培養學生自我學習習慣、創造良好讀書風氣、為學生量身打造專屬學習計畫等方式，國中教育會考南投縣「減C」成效卓越，南投縣政府今天舉辦校長經驗分享會，盼擴大成效。

國中教育會考評分等級從A++到C，細分七級。南投縣日新、三光、國姓、仁愛國中「減C」成效卓越獲教育部肯定，南投縣政府教育處今天舉辦「教育大躍進，南投減C有成」記者會，邀這4所學校校長分享「減C」策略，並由南投縣副縣長陳正昇給予鼓勵，盼更多學校共同努力。

日新國中校長黃淑娟說，「A小孩不是我們教出來的，C小孩才是我們教育責任」，在提升會考成績方面，學校推廣閱讀教育，更設置學習共讀區提供學生安靜看書空間，且由教師擔任志工培養學生自我學習，創造良好讀書風氣，自然能達到「增A減C」目標。

三光國中校長吳明順表示，學校近年致力深耕閱讀及品格教育，教師運用班級經營、閱讀理解、分組合作等策略培養學生正向積極態度與學習方法，並善用外部資源、線上課程系統、小班教學等方式，落實課後扶助方案，帶起落後學生。

國姓國中校長林家如指出，主要以不同學習階段為每一名學生量身打造目標及學習計畫，二、三年級第一節到第七節實施分組跑班，第八節則依A班、保B班、補救教學班實施；學生也把老師當成好朋友，有這樣師生互動，學校才能在「減C」方面有好成果。

仁愛國中校長朱珮芬表示，採教學活化方式，例如數學教師在適合時，規劃設計2班一起上課，一名老師負責教學，另一名老師協同，學生分組學習以試探出適合的教學方式；自然科以學生生活經驗為基礎進行實作，並配合社團及特色課程，引導學生科普閱讀，共同構思問題解決方式，助學生學會應用知識。

陳正昇指出，南投縣教育資源無法與都會區相比，「待加強（C）」人數較多，但各校依環境條件及學生特性調整教學策略，透過激勵學習興趣、強化學生自信、鼓勵養成自主學習習慣，持續提升學力，近年會考成績有明顯進步，「減C」成果優異；另外，南崗、南投、埔里國中在「增A」表現也相當突出。

國中教育會考教育部

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