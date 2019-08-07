改善3所偏鄉小學環境 南投爭取中央補助

2019-08-07 16:26 中央社 南投縣7日電



南投縣五城國小操場跑道及球場需整修、郡坑國小需修繕校園安全設施、愛國國小盼增設攀爬遊戲器材，南投縣長林明溱今天實地了解後同意，將由縣府教育處向中央爭取補助經費。

魚池鄉五城國小操場九二一地震後重建，使用至今跑道止滑層幾乎完全磨損，且表層凹凸變形易積水，另外綜合球場表層也龜裂，師生上課或居民運動有跌傷風險，校方希望縣府協助整建，經費約新台幣420萬元，縣長林明溱今天踏勘後認同，責成教育處向體育署申請經費。

林明溱接著轉往水里鄉郡坑國小，了解校園安全設施修繕工程，林明溱說，郡坑國小中庭遇大雨易積水、地磚隆起不平、校園後山無擋土牆導致大雨沖刷積水，考量給學生安全場域及改善校園排水，將由教育處盡速辦理修繕作業，費用約106萬元。

信義鄉愛國國小位於玉山腳下，是寧靜的山城小校，雖然學生抬頭就可見美麗景色，但校內缺乏攀爬體能遊戲器材，林明溱會勘後表示，新式攀爬遊戲器材提供學童更多選擇和趣味性，尤其校內附設幼兒園，刺激學生體適能及智能發展有必要，將斥資100萬元設置。

縣政府教育處表示，縣長林明溱相當重視教育，全力支持學校各項設施需求並提報中央補助，就是希望每所學校都能在優質環境下努力辦學，提升南投競爭力並培育優秀下一代。