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驚豔泰武國小古謠隊天籟 卡列拉斯10月合體演出

2019-08-07 15:23中央社 屏東縣7日電

世界3大男高音之一卡列拉斯驚豔屏東泰武國小古謠隊的天籟之音，10月27日將在屏東演藝廳共同演出，卡列拉斯還將拜訪吾拉魯茲永久屋部落，見證莫拉克風災重建10週年的生命力。

屏東縣政府文化處今天召開記者會，處長吳明榮預告屏東演藝廳下半年度推出一系列精彩節目，特別是備受矚目的卡列拉斯，10月27日將與屏東泰武國小古謠隊、台灣愛樂管弦樂團及女高音黃莉錦共同演出。

吳明榮表示，今年是莫拉克風災10週年，屏東縣許多原鄉部落居民歷經風災，勇敢面對並努力重建家園，迎向新生活，泰武國小也因受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發，並被譽為是最美麗的小學。

這段風災後重生的故事讓卡列拉斯感動，也為泰武國小古謠隊的歌聲大為驚豔，表示樂意到屏東並希望與泰武國小古謠隊一起演唱，透過音樂溫暖人心。卡列拉斯還將拜訪吾拉魯茲永久屋部落，見證莫拉克風災重建10週年的生命力。

吳明榮表示，為打造「音樂屏東」品牌，屏東演藝廳下半年度邀請卡列拉斯等重量級卡司演出，同時推出屏東藝遊卡。

文化處表示，藝遊卡入會方式，除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根（不限同場次）」滿新台幣1000元即可成為會員，另一方案是繳年費300元，相關辦法可上文化處官網或屏東演藝廳粉絲頁查詢。

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