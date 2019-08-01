台中女中新校長 沙鹿國中校長洪幼齡出線

2019-08-01 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中女中校長出缺，原沙鹿國中校長洪幼齡（右）遴選出線正式接下印信。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

創校史紀錄 首次由國中校長接任

台中女中今年校長遴選，波折不斷，二次遴選由原沙鹿國中校長洪幼齡出線，創下校史以來，首位由國中校長接任紀錄。昨天新任校長佈達，洪備受關注。她表示，「得天下英才而教之」是老師的夢想，能領導中部老師、學生最優值又具指標的高中，會全力以赴。

洪幼齡今年53歲，曾在惠文高中擔任12年英文老師，但其中6年借調至教育局服務，行政資歷豐富，在沙鹿國中已擔任第2屆校長。針對外界質疑「國中校長接任中女中」的疑慮，洪幼齡說，曾任高中教師5年以上且具3年行政資歷都符合資格，她是依法報名，公平競爭，會珍惜這個機會。

熟悉新課綱「沒高中實務經歷 不代表不熟悉」

108課綱即將上路，洪幼齡直接從國中校長接任，教育圈也有不少議論。洪說，她對108課綱並不陌生，已擔任3年種子教師，也加入國、高中校長專業學習社群，「沒有高中實務經歷，不代表不熟悉。」

洪幼齡說，女兒今年剛從中女中畢業，她自己不是校友，但從孩子口中和108課綱種子教師與中女中老師的互動經驗，師生都很傑出，她孩子剛經歷青春期，理解這個階段女孩面臨的身心變化和挑戰，尤其是「菁英們」一起競爭，她的辦校願景「培養孩子未來成為在各領域有正向能力的領導人」。

今年是中女中創校100年，洪幼齡說，上任後她會加速進入籌備，辦好盛會，讓校友重溫「我的少女時代」。另外，對於前任校長4年內工程不斷，影響學生上課、以及改校門的問題，洪幼齡表示，未來校內除了漏水、補強必須的工程，都不會再大興土木，還給師生安靜空間。