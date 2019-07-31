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彰縣國中小校長交接 109年起改1年辦1次遴選

2019-07-31 20:17中央社 彰化31日電

彰化縣108學年度中小學校長交接典禮今天舉行，彰化縣長王惠美特別到場，共有20所學校進行交接，而從明年開始，彰化縣也將比照全台大多數的作法，1年只辦1次國中小校長遴選

彰化縣108學年度中小學校長交接典禮今天在彰化縣民生國小仁愛樓音樂廳舉行，彰化縣長王惠美親自到場，典禮由縣府教育處長陳逸玲擔任監誓人，縣府主計處長蕭秀瑛擔任監交人，共有20所學校辦理交接。

王惠美致詞時說，今天有校長退休，要感謝退休校長將人生最精華的時段奉獻給教育，讓經驗能代代相傳，也期許今天交接的校長們都能一秉初衷，將從事教育的熱情發揚光大，為學校和孩子服務，縣府會做大家的後盾，為彰化培養好人才，讓孩子能與世界競爭。

在今天的交接典禮結束後，彰化縣政府教育處也指出，從明年開始，彰化縣將比照目前大多數縣市的作法，每年只進行1次的國中小學校長遴選，時間則選在每年的7月。

彰化縣原本1年舉辦2次的國中小學校長遴選，彰化縣長王惠美去年底接任後，認為前彰化縣長魏明谷所遴選出來的國中小學校長，依據彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點，遴選受理時間不是在規定的12月到1月底，且遴選時間點涉及縣府「人事凍結」規定，不承認遴選結果。

後來教育部發文給彰化縣政府，說明人事凍結範圍不包括經遴選且無職稱及官等、職等的國中小學校長，彰化縣政府才承認遴選結果。

校長遴選王惠美
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