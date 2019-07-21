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南丁格爾體驗營 國小生爭相認識護理

2019-07-21 14:43台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

2019小小南丁格爾體驗營今日登場，學童認真學習急救術。（Photo by 中華...
2019小小南丁格爾體驗營今日登場，學童認真學習急救術。（Photo by 中華民國護理師護士公會）
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「我們門票只花九分鐘就秒殺了！只比五月天的演唱會慢一分鐘！」主辦單位興奮的跟記者分享小朋友對學習當護理師的熱情。護理師護士公會於今舉辦小小南丁格爾護理體驗營，藉由闖關活動與遊戲，向一百名學童宣揚護理精神，並傳授實用醫療知識，盼能培育出未來的護理師。

中華民國護理師護士公會與國泰綜合醫院、汐止國泰醫院攜手舉辦2019小小南丁格爾護理體驗營，旨在讓國小學童對護理師工作產生興趣，並藉由體驗各式活動，學習護理內涵與精神。體驗營已邁入第六年，每年僅開放一百個名額，

以南丁格爾為名，體驗營負責人設計出對學童生活中最實用的闖關活動：除了幫嬰兒換尿布與穿衣服、加強飲食健康與運動認知，也學習即時傷口照護方式、基本救命術實施法及正確使用聽診器方式。

活動開始後，國小學童藉由觀看護理創始人南丁格爾的介紹影片，講述她的人生經歷，與碰到困難仍堅忍不拔的信念。隨後，負責人邀請在場所有學童拿出蠟燭造型手電筒，進行「護理師傳光」儀式，傳遞護理師的義務，盼孩童能在點點燭光中感受身為護理師的重責大任，理解護理師的神聖性。

在南山高中學生的帶領下，所有國小學童聚精會神聆聽不同關主（護理師）介紹護理相關知識，並實際體驗操作方式。藉由舉辦此體驗營，護理師護士公會盼年輕一代的學子將可以進一步領悟護理師的責任感、職業，也希望能打破護理師職業的性別刻板印象，讓男生也可以成為護理師。

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