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丹娜絲颱風海警！恐成「穿心颱」 最快周三中午發布陸上警報

學習歷程檔案 高中畢業5年才能刪

2019-07-17 00:17聯合報 記者章凱閎／台北報導

高中新課綱八月上路，三年後的大學申請入學將採計高中學習歷程檔案。 圖／聯合報系資...
高中新課綱八月上路，三年後的大學申請入學將採計高中學習歷程檔案。 圖／聯合報系資料照片
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十二年國教新課綱即將上路，教育部近日公布「高中生學習歷程作業要點」，各高中每年須固定上傳學生修課記錄、課程學習成果、多元表現等三大資訊。教育部國教署表示，初步規畫上傳期限為隔學年的十月，且高中畢業後五年才能刪除。

近來，大學申請入學書審資料的真實性受到質疑，也有家長自曝替孩子寫書審資料，還被學校選為範本。為推動招生專業化，教育部今年八月起實施「學習歷程檔案」，替代現行書審資料，學校每學年要認證學生的修課紀錄、課程學習成果等，再上傳至中央資料庫，確保學生履歷品質。

根據教育部公布的「高中生學習歷程檔案作業要點」，學生每學期末要自行上傳課程學習成果、多元表現到各校資料庫，件數由各校自定。各高中則是每學年替學生上傳修課紀錄，如成績、缺曠課等，還有至多六件學習成果、至多十件多元表現到中央資料庫。

師大附中教務主任洪逸文表示，各校配合「學習歷程檔案」新制，設有課諮教師，師大附中也有教師自願當「自主學習教師」，與學生共同討論哪些課後作品、校外表現適合上傳至中央資料庫。

作業要點要求各校成立學生學習歷程檔案工作小組，由校長擔任召集人，成員包括教務處、學務處、輔導處、課諮教師、家長及學生代表等。洪逸文表示，工作小組將配合中央規定的上傳期限，規畫學生、校方的作業時程。

教育部國教署組長韓春樹則表示，中央初步規畫，各校須於隔學年的十月，上傳學生前一學年的學校歷程檔案。

根據作業要點，中央資料庫也會保管學生個人資料，直到高中畢業五年後封存，學生才可向教育部申請刪除資料。國教署表示，部分學生高中畢業後會出國遊學或打工，未必直接升學，因此教育部研擬五年期間替學生留存資料。

教育部師大附中課綱
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