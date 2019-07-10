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有私校招不到20人 全教總籲公校逐年減招

2019-07-10 00:46聯合報 記者張錦弘／台北報導

少子化加劇，今年高中職免試入學全國空出超過5.8萬個缺額。圖／聯合報系資料照片
少子化加劇，今年高中職免試入學全國空出超過5.8萬個缺額。圖／聯合報系資料照片
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少子化加劇，今年高中職免試入學全國空出五萬八千多個缺額，私立高職尤其哀鴻遍野，甚至慘到全校只招到十幾個學生。

全國教師工會總聯合會昨呼籲教育部，將公立高中職每班級人數，由一○八學年的最多卅六人，逐年降到卅人。教育部國教署組長韓春樹回應，要視少子化等相關數據再研議，尚無規畫。

教育部統計，今年全國高中職免試入學缺額約五點八萬多人，以基北區缺逾二點四萬人最多，尤其私立高職招生最慘，例如北市喬治高職日夜間部只招到廿幾人、東方工商則不到廿人。

全教總理事長張旭政指出，新課綱八月上路後，更強調學生個別化的學習歷程，為讓教師更能關照學生個別差異、提供指導，呼籲公立高中職每班級人數到一一四年減至卅人。

東方工商教務主任廖雅真指出，今年基北區三點四萬多人報名免試入學，但公校招生額就幾乎涵蓋所有考生，私立高職招生很辛苦，要加緊續招。公校減招對私校多少有幫助。

喬治高職校長高國慶指出，該校連同獨招、優先免試等其他管道，已招到一百多人。公校若能再減招，樂觀其成，但緩不濟急，私校仍應辦出特色，才能吸引學生。

建中校長徐建國則表示，建中近年來同時減少班級人數及班級數，這兩年都是每班卅六人、招廿八班。但若每班人數再減到卅人，考生、家長能否接受？若招生總額不減，每班減為卅人，光建中一年就要增加近六個班、逾十二個教師員額，龐大人事預算政府負擔得起嗎？

教育部建中免試入學教師員額全國教師工會總聯合會
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