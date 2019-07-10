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對電腦、科技有興趣 他會考5A2+選讀職校

2019-07-10 00:07聯合報 記者陳夢茹張雅婷胡蓬生／連線報導

高中職昨天免試入學放榜，桃連區免試分發比序規則從「志願序」改成「志願積分序」，共分發16078名學生，前3志願序錄取的學生佔98.45%，總錄取率高達99.43%，其中一名5A2+的學生以優異成績選讀職校。

免試入學放榜，成績5A2+的慈文國中學生張仲佰，選讀高工電子科。 記者陳夢茹／攝...
免試入學放榜，成績5A2+的慈文國中學生張仲佰，選讀高工電子科。 記者陳夢茹／攝影
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今年免試入學竹苗區報名學生共計1萬1836人，其中一般生1萬1146人、原住民學生343人、身心障礙學生347人；經入闈分發作業後，共錄取學生1萬1777人，總錄取率達99.5%，其中前五志願錄取同學高達98.54%，又以新竹高中以5A4+為最高錄取門檻。

苗栗縣教育處表示，參加會考有5600多人，免試入學落榜僅3人，與往年落榜人數情況差不多，今年竹苗區錄取率提升到99.5％，與志願序從3個增為5個有關聯，方便家長協助孩子選填志願。

桃連區免試入學放榜，武陵高中共招收672名學生、中大壢中招收674人、桃園高中招收720個名額，以武陵高中為例，錄取門檻是5A7+，換算成積分約為32點，若遇到超額比序時，則會依序照「總積分」、「低收入戶優先」、「適性輔導積分」、「多元學習表現積分」、「額外增額錄取」等條件篩選。

會考成績5A2+的慈文國中學生張仲佰，七年級時成績並不突出，從八年級開始，老師將他及2名成績相當的學生共組一個讀書會，以彼此作為競爭對象、互相學習，張仲佰表示，會考成績5A2+，可上公立高中，因對電腦、科技有興趣，且對數理較擅長，才會選擇就讀北科附工電子科，未來打算往科大邁進。

新竹高商今年也有5A2+的學生選擇綜合高中科就讀，讓綜合高中最低錄取分數提升至3A2B，較往年多一個A，校長劉曉雯表示，除了應用英語科特色課程獲得許多學生及家長的青睞，教師認真帶領學生參與電子書大賽、專題製作競賽的好成績也是吸引就讀的考量因素；另有3名5A學生選讀新竹高工電機科和機械科。

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