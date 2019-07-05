中市漢口國中校舍老舊問題多 民代允助解決

2019-07-05 10:48 中央社 台中5日電



台中市漢口國中行政大樓地下室除設有台電高壓電變電設施，且建物老舊逢雨天就會漏水，甚至在天花板結晶成鐘乳石，校方憂心天花板崩塌。民代允諾助修繕，台電將遷移變電設施。

漢口國中指出，學校行政大樓已有27年歷史，興建時，在地下室裝設一組台電的高壓變電設施；由於建物老舊，每逢下雨就會漏水、積水，長年下來，天花板的鋼筋都已裸露，還在天花板結晶成鐘乳石，損壞情形嚴重。

漢口國中校長張秋桂表示，校方相當擔心天花板會發生塌陷災情，已先變更原先行經上方的垃圾車的進出動線，並請廠商估價，評估是否能遷移台電的變電設施及補強裸露的天花板。但變電箱是台電的設施，一定要台電公司派員遷移。

立法委員張廖萬堅、台中市議員林祈烽邀集相關單位前往漢口國中會勘。張廖萬堅今天指出，將協助中市府向中央爭取補助經費，讓學校完成建物修繕補強，同時也請台電盡速遷走高壓變電設施，相關工程可同時完成。

林祈烽說，會督促台中市政府教育局趕快完成校舍補強，並配合張廖萬堅爭取中央補助經費，要求中市府務必做好校園安全設施，確保師生都能在安全的校園中上課及活動。

台電公司表示，同意變電設施可以遷移到一樓；中市府教育局允諾將全力配合，並協助處理。