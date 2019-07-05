親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
公懲會審管案
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

中市漢口國中校舍老舊問題多 民代允助解決

2019-07-05 10:48中央社 台中5日電

台中市漢口國中行政大樓地下室除設有台電高壓電變電設施，且建物老舊逢雨天就會漏水，甚至在天花板結晶成鐘乳石，校方憂心天花板崩塌。民代允諾助修繕，台電將遷移變電設施。

漢口國中指出，學校行政大樓已有27年歷史，興建時，在地下室裝設一組台電的高壓變電設施；由於建物老舊，每逢下雨就會漏水、積水，長年下來，天花板的鋼筋都已裸露，還在天花板結晶成鐘乳石，損壞情形嚴重。

漢口國中校長張秋桂表示，校方相當擔心天花板會發生塌陷災情，已先變更原先行經上方的垃圾車的進出動線，並請廠商估價，評估是否能遷移台電的變電設施及補強裸露的天花板。但變電箱是台電的設施，一定要台電公司派員遷移。

立法委員張廖萬堅、台中市議員林祈烽邀集相關單位前往漢口國中會勘。張廖萬堅今天指出，將協助中市府向中央爭取補助經費，讓學校完成建物修繕補強，同時也請台電盡速遷走高壓變電設施，相關工程可同時完成。

林祈烽說，會督促台中市政府教育局趕快完成校舍補強，並配合張廖萬堅爭取中央補助經費，要求中市府務必做好校園安全設施，確保師生都能在安全的校園中上課及活動。

台電公司表示，同意變電設施可以遷移到一樓；中市府教育局允諾將全力配合，並協助處理。

台電台中市漏水
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

國中生成績評量修正 增科技領域

2019-07-04 23:47

國中小成績評量修正 通過這兩項門檻才能畢業

2019-07-04 22:37

暑假不玩手機遊戲 內門學童走入圖書館比賽編故事

2019-07-04 13:04

雲縣元長國中文學營 微電影、演話劇

2019-07-03 23:18

雲林13歲資優生 國一跳級國三

2019-07-03 23:10

影／雲林數十年首位國中資優跳級 他國一直升國三

2019-07-03 17:06

鴻海基金會前進北一女校園 推AI講座

2019-07-03 14:32

高中免試招20萬名 近14萬人報名

2019-07-03 14:20

雲林傳國中舍監體罰學生 學生半夜嬉戲吵鬧挨罰

2019-07-03 11:27

高中免試入學名額公告 基北區逾3萬人報名

2019-07-03 10:24

小一入學前 先培養5大生活能力

2019-07-02 23:36

蘭嶼高中 造雅美民族植物園

2019-07-02 23:22

南投缺錢修 3校跑道「破舊如得癌症」

2019-07-02 23:12

21萬小一生將入學！要培養5大能力、牢記7大叮嚀

2019-07-02 22:41

南投校園跑道老舊破損 南投縣長：如得癌症

2019-07-02 17:56

辦學溝通不良 中市圳堵國小校長回任當教師

2019-07-02 14:50

玉里國小明年滿百歲 校長帶頭解開「生日之謎」

2019-07-02 13:10

極端氣候來襲 藍委籲候選人協助中小學裝冷氣

2019-07-01 19:00

好讀周報／法國高中畢業會考 哲學考「法律能帶給我們幸福嗎」

2019-06-30 14:49

寫作教室／楚才盃一等獎佳作 他們這樣寫

2019-06-30 14:25

三侯國小新校舍下學期啟用 冷氣電費不用怕

2019-06-30 13:27

偏鄉代課14年考上正式教師 廖美渝：老師專業不可偏鄉

2019-06-30 10:51

曾三餐以高麗菜裹腹 葉麗娟獲機械製圖全國冠軍

2019-06-29 14:33

營隊+一年視訊學英文 國內外志工教新北弱勢生

2019-06-29 13:19

南投縣國小教師甄選88人 1199人報考

2019-06-29 12:15

小一生選修新住民語 教育部：不會排擠國語、英語時間

2019-06-29 09:53

帕華洛帝也看不懂五線譜！小學學音樂城鄉差距大

2019-06-28 09:04

小一從五線譜改學圖形譜 音樂界：教育淺碟化

2019-06-28 09:03

健康促進學校計畫 小四學生齲齒率5年降8.8%

2019-06-27 19:46

開先例！市立高中自撥補助款 設萬元績優獎學金招生

2019-06-27 17:51

企業贈「機」 高雄這所工業區小學以後可以脫口罩上課

2019-06-27 17:03

嘉縣周六辦國小及幼兒園教師甄選 僧多粥少競爭激烈

2019-06-27 13:59

文昌國小拿下日本球賽冠軍 西螺福興宮贈媽祖悠遊卡

2019-06-27 11:45

小三社會科考卷出4頁鹿谷國小要重考 家長強烈不滿

2019-06-27 09:53

國立高中職免試續招門檻 下修每班32人

2019-06-27 00:57

吟唱地景詩 雙溪國小走讀故鄉之美

2019-06-26 19:48

花縣足協贈新裝備 東里小將大喊「以後還要得第一」

2019-06-26 16:42

國中生阮怡靜照料88歲外曾祖母6年 獲全國孝行獎

2019-06-26 16:14

影／宜蘭第一所 順安國中班班有冷氣吹

2019-06-26 13:13
看更多

熱門文章

獨／政大擬計各系「貢獻」值 小系憂「關門大吉」

2019-07-04 22:50

108大學指考 各科試題與解答

2019-07-04 15:33

國中小成績評量修正 通過這兩項門檻才能畢業

2019-07-04 22:37

收入貢獻度決定系所生死？ 曾志朗：社會貢獻度怎算

2019-07-04 22:52

大量私校教師飯碗不保 教育部應出面

2019-07-04 16:46

影／私校老師飯碗不保 全教總呼籲教育部嚴肅面對

2019-07-04 11:54

指考剛落幕…大學重金搶學生 頂大也加入

2019-07-04 23:56

高英工商暑期創客生活營 學生免費跨領域多元學習

2019-07-04 13:48

大量私校師飯碗不保 全教總斥教部：別再跳針

2019-07-04 21:42

搶招指考高分群 這一校祭出480萬獎學金

2019-07-04 21:44

影／逼師招生未達標扣錢 私教工會籲重視私校亂象

2019-07-04 12:39

交大電機指考只取10人 教團：頂大以學測搶人不利弱勢

2019-07-05 11:03

私校師淪招生業務員 籲教育部監督

2019-07-04 12:32

列舉文大推廣部打壓工會鐵證 教團：不讓惡質資方得逞

2019-07-04 22:03

政大研擬計算系所貢獻度 引發爭議

2019-07-05 00:10

108學年估虧5.3億 文化推廣部資遣49人

2019-07-04 14:24

文大資遣對象有工會幹部 高教工會批粗暴

2019-07-04 14:28

遠見雜誌調查／南臺科大 大學排名大躍進

2019-07-04 23:49

受管案影響？翁啟惠案 公懲會公開審

2019-07-04 14:08

文大推廣部資遣49人 108學年恐虧5.3億

2019-07-05 00:23

就這樣懂AI—：在「三百六十度」裡的自然理解

2019-07-04 16:10

暑假不玩手機遊戲 內門學童走入圖書館比賽編故事

2019-07-04 13:04

弘光科大學生環台義煮 行動廚房煮美食讓小朋友品嚐

2019-07-04 12:08

興大： 過度績效導向 會失高教公共性初衷

2019-07-04 23:35

國中生成績評量修正 增科技領域

2019-07-04 23:47

朝陽科大產學合作 不鏽鋼燭芯東京設計首獎

2019-07-04 23:43

獨輪車騎上武嶺 8國中生善款送兒童之家

2019-07-04 23:55

中市漢口國中校舍老舊問題多 民代允助解決

2019-07-05 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top