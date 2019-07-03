高中免試招20萬名 近14萬人報名

2019-07-03 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



教育部國教署今公告高中免試入學招生名額與報名人數，全國15個就學區，一般生招生總名額20萬2123名，總報名人數為13萬9724名。報名人數最多的就學區是基北區有3萬3726名，中投區居次有2萬3441名。

國教署表示，高中免試入學報名昨天已經完成，報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取，超過則由各就學區依免試入學作業要點的比序項目及模式錄取。

高中免試入學及特色招生考試分發入學一次分發完成，各就學區7月9日放榜，7月12日報到。