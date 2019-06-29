南投縣國小教師甄選88人 1199人報考

2019-06-29 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣108學年度國民小學暨附設幼兒園敎師聯合甄試初試今天在南投國中舉辦，國小教師甄選總計需88名，有1199人報考；幼兒園教師需求17名，也有277人報考，競爭相當激烈，副縣長陳正昇巡視考場，祝福考生都能爭取好成績，為南投培育優秀人才。

陳正昇説，這次教師甄選報名踴躍，國民小學共1199人報考，幼兒園共277人報考，國小教師開缺88名，錄取率約11.5％，幼兒園教師開缺17名，錄取率約7.6％。雖然天氣較為炎熱，但考場秩序井然有序，考生也都專注應答，希望大家都能全力以赴，把握機會爭取好成績。

教育處長陸正威表示，國小教師部分共有應到考人數1199人，第1節筆試實際到考人數777人，缺考422人，到考率64.8％。幼兒園教應到考人數277人，第1節實際到考人數225人，缺考52人，到考率81.2％。筆試試卷則委由中區策略聯盟統一命題，採闈外命题、闈內組題方式。縣府組成「南投縣108學年度國民小學暨附設幼兒園教師甄選介聘委員會」，依公平、公正、公開原則辦理。

國民小學教師甄選總88人，包括普通班一般生56名、普通班原住民籍生3名、英語專長15名、美勞專長1名、音樂專長5名、身心障礙類特教班2名、資賦優異類特教班1名、專任輔導教師5名；幼兒園教師甄選17名，包括幼兒園普通班開缺15名、幼兒園身心障礙特教班2名。