光復中學桌球隊成績佳 1隊員獲選青少年國手

2019-06-28 22:17 中央社 新竹市28日電



新竹市光復中學高中部桌球隊成軍1年，已在全國賽事中取得不少好成績，其中高一學生蔡力揚更獲青少年國手資格。他今天指出，將持續努力打出更好成績，出國比賽為台灣爭光。

蔡力揚表示，從國小5年級開始接觸桌球，越打越有興趣，陸續在國內、外比賽中獲得佳績。國中畢業後原本要到台北市唸書，但因喜愛桌球，加上光復中學成立桌球隊，因此，決定進入光復就讀、留在新竹繼續訓練。

蔡力揚指出，進入高中後課業壓力變大，參加許多桌球比賽都未能打出成績，一度想放棄，但因「不甘願」就此結束桌球生涯，決定努力調整作息，在課業與桌球間找到平衡，順利取得青少年桌球國手資格，「要持續努力拿下更好成績，出國比賽、為國爭光。」

光復中學校長黃敦煌表示，校方去年在高中部成立桌球隊，雖僅有11名隊員，卻在全國比賽中獲得好成績，除感謝教練指導、家長支持，也要給予球員們高度肯定，能在兼顧課業的壓力下，仍能打出好成績。

黃敦煌說，體育選手們的栽培是需要規劃與長時間訓練，為了讓球員們在經歷國小、國中訓練後，能在高中持續接受培訓，以達桌球的「三級訓練」。今年預計有17名新血加入，未來也會協助學生升學，找尋更合適的出路。

桌球隊教練楊慶昱指出，因新竹地區的高中端較少桌球隊，許多選手在國中畢業後選擇升學至外縣市，甚至可能必需結束桌球訓練。光復中學高中部去年成立桌球隊後，讓更多優秀選手能夠留在新竹。

楊慶昱表示，光復中學桌球隊成軍僅1年，已獲得全國中等學校運動會高中男子團體、男子雙打前8強佳績。