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迎新課綱 7國新住民語教材完成

2019-06-26 02:48聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教育部昨天舉行「新語新愛新教材─新住民語文教學啟動元年」記者會，宣布已經完成東南...
教育部昨天舉行「新語新愛新教材─新住民語文教學啟動元年」記者會，宣布已經完成東南亞七國的新住民語文教材。 圖／教育部提供
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十二年國教課綱今年八月起實施，新住民語文課程列為國小必選，國中及高中則納選修，創全球之先。教育部昨宣布，已完成七國各四個學習階段的新住民語文教材共一二六冊，一○八學年已有三千多名學生選修新住民語言，預計開設一○四四班，另預計開設廿五個遠距直播雲端班。

教育部政務次長范巽綠昨表示，教育部於二○一四年將新住民語文納入十二年國教新課綱，並列為國小語文領域必選課程之一，創全球之先；經過三年準備，現在從國小到國中共有一二六冊、涵蓋東南亞七國的新住民語文學習教材，還有逾兩千名新住民語文教學支援人員，教育部還和中央大學合作發展數位和遠距教學課程，這也是教育史上新的里程碑。

教育部統計，新二代在國小教育階段四萬八○四三人、國中教育階段四萬三二一三人、高中職階段四萬五五四三人及大專一萬七一八八人，總計十五萬三九八七人。

駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇表示，感謝台灣政府持續想辦法讓新住民融入台灣社會；以教育為例，本國人要編教材都不容易，台灣卻可編出七國新住民語文教材。相信能讓新二代和台灣學生，很快掌握新住民的語言。

教育部國教署長彭富源表示，一○八學年已有三○三一名學生選修新住民語言，預計開設一○四四班。另共有五十二校通過申請遠距直播教學，預計開設廿五個雲端班。

彭富源指出，新住民語文教材將採取滾動式修正，並持續協助師資增能，同時有完善的遠距教學，為選修新住民語文的孩子做好準備，「只要有一名學生選課，各縣市就會開班」，希望讓學生的學習權得到最大照顧。

教育部表示，目前已培訓七國合格新住民語文師資共二三二八人，以越南語一五二八人最多，其次為印尼語三九八人；擁有遠距教學資格的有八十二人，並建置全國師資線上人才資料庫，充裕師資需求。

新住民教育部語言
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