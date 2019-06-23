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高中學習歷程將上路 專家呼籲「補」不來

2019-06-23 00:04聯合報 記者陳宛茜／台北報導

高中新課綱八月上路，三年後的大學申請入學將採計高中學習歷程檔案。 圖／聯合報系資...
高中新課綱八月上路，三年後的大學申請入學將採計高中學習歷程檔案。 圖／聯合報系資料照片
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高中新課綱八月上路，三年後的大學申請入學將採計高中學習歷程檔案。昨在一場有關學習歷程檔案的論壇上，高中、大學代表都提醒，別迷信補習班，學習歷程上傳資料需經高中教師認證，補習班根本做不出來；教育部則強調，學習歷程檔案不會分分計較，八月底便會預告各校系需要的檔案重要項目與內容，收集意見後，明年四月再公告一次。

一一一學年起，高中學習歷程檔案將占申請入學總分至少五成，到底怎麼採計、補習有沒有用，高中師生及家長都很關心。台師大、全國高級中等學校教育產業工會昨因此舉辦論壇，邀教育部、大學招聯會、多所大學與高中代表及教師與家長，針對學習歷程檔案提問交流、凝聚共識，超過六百人報名，幾乎滿場。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部設置學習歷程檔案，「不是為了考試，而是呈現學生的學習軌跡。」大學端看檔案，不會「分分計較」只看成績高低，也並非要學生戰戰兢兢、每一堂課都得跟同學競爭成績。

九月入學的高一新生開始採學習歷程檔案，之前的學生如要參加一一一年大學申請入學、沒學習歷程檔案怎麼辦？朱俊彰表示，沒檔案的學生仍可採現行「備審資料」上傳申請。

多位老師提問，小型學校無法開太多選修課，是否影響學生學習歷程檔案？中央大學招生組組長周弘偉指出，學習歷程檔案的選課有三個參採項目，包括固定必修、選修和校定必修，大學端審查時「不會全部都要，只要有一個好就行」。他強調，科系找學生，並不是要找「成績最好的」，而是要找「最適合的」。

清大教務長、招聯會執秘戴念華則舉金門高中找清大合作為例，建議小校可請大學協助，邀大學教授協助開發選修課程。他透露，清大之前曾發生科系備取名額過多引發爭議，招聯會經研究後，會公布最適合的備取率給大學參考。

也有老師提問，學生搶不到熱門選修課怎麼辦？若學生選不到他想讀的科系需要的選修課，大學端便不承認了嗎？

靜宜大學招生組組長江惠如表示，學習歷程檔案會將選修課程分成十八個學群，如歷史、文學等，每門課都會對應到一個學群。各大學科系會根據需求來勾選需要的學群，但不會看到詳細的課程名稱。

之前有許多補習班大打廣告，表示可幫學生準備學習歷程，「選補習班不用選學校」。對此，中央大學附屬中壢高中教務主任王敏芬駁斥，學習歷程檔案的上傳資料需經高中教師認證，補習班根本做不出來。

補習教育部清大
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