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共學不打烊 200教師犧牲假期閱讀聚場

2019-06-22 11:03聯合新聞網 台北訊

閱讀聚(劇)場3.0開幕式大團照。圖／主辦單位提供
閱讀聚(劇)場3.0開幕式大團照。圖／主辦單位提供
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明明是六月接近期末的時刻，新北市丹鳳高中還是熱鬧地擠進200位老師，全是為了教師自主舉辦的閱讀聚場而來。新課綱來臨的時刻，這群來自台灣北中南東，熱愛閱讀的老師們，不只勇敢嘗試，又能以不斷學習和成長的思維，追求自我專業成長，願以共學翻轉教學的方式，激發學生學習動機和潛力，讓外界看見教師自主共備團隊共好的動力與活力。

主辦人丹鳳高中圖書館主任宋怡慧說，看到全台老師們犧牲假期參加，非常感動，「連續三年都能夠籌備全國教師自主研習閱讀聚場，要感謝校長曾慧媚支持，還有新北市教育局旗艦計畫的挹注，沒有大家的支持，閱讀聚場不可能越來越蓬勃與多元。一個人走得快，一群人走得遠。」

一開始是三年前，黃琇苓老師提及愛書人是否有個閱讀聚會能歡聚？大家一起聊聊閱讀，一同捲起袖子做些事？就是這一句「我們來聚聚」，一個從無到有的自主閱讀研習舉辦了連續三年，「我們看見數百人共學的閱讀聚場風景，一個由熱愛閱讀的老師們的閱讀寫作工作坊，約好每年一期一會，把感動、把所學都帶回到課室實踐。然後，每一年期末都要到丹鳳高中來找閱讀的老朋友說說自己的閱讀故事，」宋怡慧說。

第一屆閱讀聚場辦完後，為了要延續現場老師傳遞的熱情，宋怡慧當下就思考開始籌組教師自主跨校共備社群，因此SONG讀社群也成立。「最重要的是，我們提供志同道合的閱讀夥伴，能從台灣各地自主前來，進行反思對話（Reflective Dialogue）、公開實踐、共同責任（Shared Responsibility），持續對學生的閱讀學習和成果作出集體貢獻。就像劉美娜老師、俞松伯老師的走讀課都成為學校校本課程的特色。」

打開丹鳳高中第三屆閱讀聚(劇)場3.0—跨界讀寫新時代研習課表，跨學制的講師群齊心為新課綱閱讀課程量身打造實用的課程。

閱讀聚場3.0跨界讀寫新時代課表。圖／主辦單位提供
閱讀聚場3.0跨界讀寫新時代課表。圖／主辦單位提供
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講師群名單，在第一天由台科大侯惠澤教授以「情境式素養導向評量紙筆情境分析題組實作工作坊」打頭陣，接著下午分三個場次做典範課堂公開課——高中組由易理玉老師、黃麗禎老師示範蘭亭集序；國中組由吳昌諭老師、黃浩勳老師示範王冕的少年時代；小學組由陳麗雲老師、林用正老師示範漁歌子。讓學員從教、學、評三個面向來認識新課綱時代的教學新風貌。

侯惠澤教授講題－－情境素養導向紙筆命題架構與工具。圖／主辦單位提供
侯惠澤教授講題－－情境素養導向紙筆命題架構與工具。圖／主辦單位提供
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第二天上午名師講堂由陳柏洋老師分享平凡版國文課，張青松老師輕鬆打造讀寫作素養的支點，為學員開啟讀寫時代的新教學風景。下午則由楊曉菁老師和宋怡慧老師共同帶領SONG讀團隊進行200位學員進行閱寫X科技化、遊戲化、在地化、議題化的實作工作坊。

連續三年參與閱讀聚場研習課程的善化高中林芳瑛老師說：「每次在共學的時候，看見熱情老師努力的身影，頓時就充滿教學活力，最重要的是，和不同學校老師為了研發教案或課程設計，彼此的談話時常可以迸出火花，或討論或者共學，絕無冷場，我自己覺得收穫很多。甚至，把自己學校的老師王秀瑛、楊依純都揪團而來，進而在自己學校扎根成立社群。」

蘆洲國中曾期星說：「教學的道路上能找到SONG讀這個閱讀社群，大家定期共備，相互支持，相互砥礪，相互成長，讓自己的教學生涯產生很大的改變。」

實踐國小祝育晟則說：「SONG讀團隊經常有人提出創意的想法和點子，我們就嘗試去做，大家信念相同，相互打氣、取暖，這次閱讀聚場，我們以朋友歡聚共學當作主軸，每一個課程都讓人覺得新鮮無比。更有信心向新課綱前進。」

最可貴的，每年丹鳳高中閱讀聚場的服務人員都是高三畢業生，以回饋母校的心情，無論是研習前場佈工作，兩天研習課程服務工作，都能各司其職，盡心盡力協助。楊朝淵老師說：「志工學生主動積極，讓所有與會的老師都很感動學生貼心的服務，也能看出教育潛移默化的功能。」

高三畢業生回饋母校，返校協助閱讀聚場研習工作與校長曾慧媚合影。圖／主辦單位提供
高三畢業生回饋母校，返校協助閱讀聚場研習工作與校長曾慧媚合影。圖／主辦單位提供
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曾慧媚校長表示：「三年來，丹鳳高中讓全台所有熱愛閱讀的同好聚會於此，傳遞閱讀不是獨享的樂趣，而是眾閱樂的快樂，藉由閱讀界的優質講師為熱學老師教學提燈，一場共學的閱讀聚場藉由彼此愛閱串連與呼應，來達到提升教學精進共好的目的。」

這群老師們透過教室外的教師共備希望鼓舞更多教育工作者，行動能呼喚更多的台灣熱學教師，去創新與實踐教學的無限可能。

閱讀聚場主辦人宋怡慧老師、第一場主講人侯惠澤教授。圖／主辦單位提供
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200人齊聚丹鳳高中會場共學。圖／主辦單位提供
200人齊聚丹鳳高中會場共學。圖／主辦單位提供
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200人齊聚丹鳳高中會場共學。圖／主辦單位提供
200人齊聚丹鳳高中會場共學。圖／主辦單位提供
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課綱宋怡慧
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