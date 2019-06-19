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苗縣校園奏驪歌 攀樹、登山、辦晚會留念

2019-06-19 22:52聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉興隆國小有千年老樟樹，是學校與社區的精神象徵，昨畢業典禮師生在樹下合...
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小有千年老樟樹，是學校與社區的精神象徵，昨畢業典禮師生在樹下合影留念。 圖／興隆國小提供
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苗栗縣逾百所國中小昨起辦畢業典禮，驪歌在各校園輕唱，離情依依，其中泰安鄉清安國小、泰安國中小都僅1名國小畢業生，不論學校規模大小，各校都安排具特色的畢業典禮，盼畢業生留下永恆記憶。

縣府教育處指出，全縣近150所國中小，畢業典禮排定19日至22日舉辦，國中約4100名、國小4700名畢業生，國小畢業生超過200人有4所學校、僅1名畢業生的有2校。

泰安國中小僅1名國小畢業生，但附設幼兒園因學區大等因素有5名「畢業生」，國中則有8人畢業，唯一的國小畢業生參加典禮不致「孤單」；清安國小也僅1人畢業，2校都排定21日辦畢典。

泰安國中小校長絲玉霞說，清安、泰安國中小因畢業生少，3年前曾在泰安國中小合辦典禮，但清安家長認為畢業生仍應從自己的校門走出去，所以即使畢業生僅1人，兩校仍各自辦畢典，山區少子化嚴重，一些外地工作的家長將孩子送回讓祖父母照顧，到小學年齡再接走，因此出現幼兒園比國小學生多的現象。

竹南鎮照南、竹南、頭份市建國國小及苗栗市建功國小都是畢業生逾200人的「大校」，昨建功國小借用文化觀光局中正堂辦畢典，畢業生齊唱畢業歌，充滿離情。

許多國小安排畢業系列活動或特色畢業典禮，帶學生登山、自行車出遊等，昨有多校安排晚會形式進行典禮。

興隆國小有千年老樟的校園精神象徵，早年畢業生都會牽手繞老樹合影，近年校方還安排攀樹的畢業體驗，邀五、六年級學生參與，能攀上千年老樟樹是興隆畢業生「獨有」的體驗，畢業典禮全校師生齊聚老樹合影，留下永恆回憶。

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