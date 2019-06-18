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國小女童患罕見疾病 善心湧入校園助過難關

2019-06-18 18:10中央社 新竹縣18日電

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校邱姓女童罹患罕見疾病，龐大醫療費難負擔，新竹縣政府協助以「教育部儲蓄戶專案」勸募新台幣150萬元，全校師生並做卡片集氣，善心充滿校園。

嘉興國小義興分校主任李衛民今天受訪表示，四年級的邱姓女童在單親家庭長大，經濟來源全靠父親工作，家境清寒，女童乖巧懂事，會主動分擔家務，照顧妹妹及有心臟病的奶奶，功課也不需操心。

李衛民說，邱姓女童去年到維也納參加第31屆舒伯特國際合唱競賽，獲最高金質獎，表現優異，卻在今年5月突然身體不適，無法正常入睡，也出現失憶情形，6月中，至林口長庚醫院兒童醫院診斷後，得知罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」。

李衛民表示，女童突然患病，邱父先留職停薪全力照顧，可是女童的醫療藥品與療程，多無健保給付需自費，每一個療程需數10萬元等，治療時間至少8至12個月，面對龐大醫療費，也讓邱家陷入困境，難以負擔。校方於是協助邱父向新竹縣政府求助。

新竹縣政府教育處表示，已取得「教育部儲蓄戶專案」勸募，預計為邱姓女童募款約150萬元，盼外界能伸出援手，讓邱家能度過難關。

「全校動起來，集氣為她加油」李衛民說，邱姓女童善良、乖巧，很受到大家歡迎，同學們得知她患病後，全校為她寫卡片祈福，希望病情能快速好轉，學生家長也幫忙募款，大家有錢出錢、有力出力，希望共同幫助邱家挺過困境。

新竹罕見疾病教育部
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