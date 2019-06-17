蔬果受不了多雨 汐止東山國小盼能蓋溫室

2019-06-17 20:04 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區東山國學生種蔬果，汐止多雨幾乎都種不活，，市議員張錦豪服務處要協助學校要把農園屋頂蓋起來，打造為溫室。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區汐平路山區的東山國小，在校園後山開闢了東山農園，讓學生種蔬果，每次收成孩子們都好開心，不過，汐止多雨，造成下半年菜幾乎都種不活，讓小朋友很有挫折感，所以，市議員張錦豪服務處也以建議款協助學校要把農園屋頂蓋起來，打造為溫室。

東山國小校長林秀雲指出，東山國小是教育部的特色學校，因為，風景非常優美是一個森林小學的型態，所以，我們在後山規劃了空間讓孩子們種一些植物，但是植物的生長會因為汐止常常下雨，造成下半年的收成非常非常的不好，對於小朋友來講挫折是很大的。

校長林秀雲表示，希望能夠做一個溫室，也讓孩子能夠做一個比較實驗，觀察戶外及溫室的生長情形，也非常感謝議員的支持，豐富孩子們的學習，讓學生體驗當個小農夫，最重要的是培養他們惜食愛物。

學生們說，我最喜歡學校的這個菜園，在這裡讓小學生可能體驗當農夫的感謝，最喜歡栽種的是草莓，我們草莓的收成很好。我最喜歡在校園裡面種的菜就是蔥，因為蔥剛好適合這季節，然後，我也很喜歡吃，過程中學到怎麼除草拔草，很有成就感。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，東山國小發展特色學校，積極推展食農教育課程，孩子們也很喜歡種種蔬菜水果，從空心菜、蔥、到水果草莓，收成好孩子們很有成就感，只是汐止多雨，也讓栽種植物面臨挑戰，一到下半年收成很差，甚至幾乎是種不活，所以，市議員張錦豪也以建議款協助學校打造溫室，讓孩子透過觀察與實作等方式，提升學習力。