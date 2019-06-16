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媽媽鼓勵學游泳 發展遲緩兒變常勝軍獲市長獎

2019-06-16 15:09中央社 台北16日電

台北市五常國中畢業生溫心慈自小發展遲緩，在媽媽陪伴與鼓勵下學游泳，原本不愛說話，也無法自理的她，如今能幫忙洗碗、打掃家裡，還是身障盃游泳比賽常勝軍，並獲市長獎。

台北市公私立國民中學暨附設補校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮中午在大安高工舉行，台北市長柯文哲出席頒獎。

溫心慈在幼兒園大班時，發現有發展遲緩情形，母親阮春翠說，當時聽到醫師評估時，淚流滿面，隨後努力帶著女兒治療，曾一天跑5間診所，女兒小學四年級時，在朋友介紹下開始學游泳，原本軟弱的手腳，逐漸開始有了力氣。

阮春翠說，女兒手腳比較不靈活，穿衣服等需要協助，也不愛講話，多用點頭、搖頭表達，她笑說，「現在比較會頂嘴」，甚至下課後還能幫忙洗碗、打掃，還有摺衣服。

也因手腳較無力，溫心慈剛開始學習游泳的意願不高，當萌生放棄的念頭時，阮春翠就會幫忙打氣，指自己從越南到台灣很辛苦，但一定會陪伴女兒，要女兒加油，千萬不要放棄。

溫心慈從105學年度開始，在教練鼓勵下參加身心障礙盃游泳比賽，是100公尺仰式、100公尺自由式及200公尺自由式常勝軍。

對於溫心慈拿市長獎，阮春翠說，很多孩子不是笨，只要陪伴就能愈來愈進步，而她抱持感恩的心。

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