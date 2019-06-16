私中風潮／不信十二年國教？ 教部：原因很多

2019-06-16 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



針對私立國中生占比創新高，教育部國教署組長武曉霞回應指出，家長讓孩子念私中的原因很多，不能都歸為「不相信公立學校或十二年國教」。 圖／靜心中學提供 分享 facebook

針對私立國中生占比創新高，教育部國教署組長武曉霞回應指出，家長讓孩子念私中的原因很多，不能都歸為「不相信公立學校或十二年國教」，例如有些是認同私校加強品德教育，有些家長則認為私校本來就會加強課業輔導、不用額外補習等。不過，除非完全不接受政府補助，否則私中不能考試招生。

武曉霞說，根據私校法規定，完全沒有接受中央及地方政府任何補助的私中，招生不受相關法令限制；但若有接受補助，就不能考試招生，超額要抽籤決定，這列為教學正常化的訪視項目，地方政府每年都要去私校訪視。

北市私立靜心中學校長唐尚志指出，該校不接受政府補助，招生不會只看學科檢測，還會看音樂等特殊專長。他說，家長選擇讓孩子念私中，主因是私校重視管理與品德教育，例如靜心禁止學生玩手機，一到校後就要放進每個教室內的手機箱，放學後才拿回，家長有事可聯絡學校。

唐尚志表示，十二年國教新課綱強調跨科整合、閱讀理解等能力，未來申請大學還要看學習歷程，許多私校早已提前因應，打造學生多元學習歷程，例如該校引進國外知名大學的科技課程，並加強外語能力及境外學習，同時大量閱讀文言文經典、訓練專題寫作，也設計溯溪、高空挑戰等體驗課程，讓學生全方位發展，政府應尊重家長的教育選擇權。

北市私立再興中學校長柯文柔也指出，就讀私中人數比率不減反增，一大主因是私中「勤管勤教」，課程也比以前更多元，例如該校教學生演英文話劇、國文結合旅行文學等。該校雖然辦小六生學力檢測，但是為了解新生程度，當成適性及補救教學參考，沒參加檢測照樣可申請該校。