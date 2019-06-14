推生活科技教育 青山國中小跨域揭牌

2019-06-14 19:05 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



青山國中小打造六間由學生個別設計的特色教室，以火車高鐵概念發想，將車票插入，啟動開往世界的列車。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 推展生活科技教育，青山國中小打造六間由學生個別設計的特色教室，今(14)日舉行揭牌，包括副市長謝政達、市議員白珮茹、張錦豪、廖先翔都來為D.School揭牌，以火車高鐵概念發想，將車票插入，啟動開往世界的列車。

副市長謝政達表示，我是五年級生，以前就是被科技追著走，所以，對於生活科技教育特別感同深受，覺得是目前一定要做的重點，所以，這幾年來我們學校裡面推maker教育，就是在做這件事情，我們希望學生從設計開始自己手作，去體驗生活週遭的問題，因為，有這樣的經驗，他們就會喜歡科技，將科技融入生活。

青山國中小校長王如杏指出，青山村Qingshan D.School建置了六間各具特色的教室，並由學生為每一間教室設計一隻深富寓意的守護精靈，以3D LED全息投影浮現在空中跳躍，教育廊帶的每個角落，處處展現新科技、創意與實作精神，包括:手動木工教室/巧心匠子。機電整合教室/機電光子。程式設計教室/程式酷子。創意思考教室/智聯網子。英語情境教室/英情學子。美術手作教室/奇藝芽子。

謝政達說，新北市致力發展智慧城市，108年推出新北創新教育加速器計畫，4年投入8億元經費，支持學校提出有益學生的創新構想，大膽進行跨校、跨領域、跨國的資源共享，提供有創意的學習環境，提升學習競爭力。

現場也安排來賓嘗試焊接電路版，第一次做難免生疏，幸好有小幫手協助，都順利完成，在這裡學生體驗生活融入科技，從中培養對科技的興趣，找到成就感。