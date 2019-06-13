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扶輪社贊助築夢 青山國中小蓋綠能宅

2019-06-13 21:41觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

秀峰扶輪社協助青山國中小打造了「青山村」，親師生協力造屋、太陽能供電、水樸滿等等...
秀峰扶輪社協助青山國中小打造了「青山村」，親師生協力造屋、太陽能供電、水樸滿等等，完成了一座綠能宅。 圖／觀天下有線電視提供
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推動綠能與教育結合，秀峰扶輪社申請了國際扶輪全球獎助學金，協助青山國中小打造了「青山村」，親師生協力造屋、太陽能供電、水樸滿等等，完成了一座綠能宅，今(13)日上午舉辦的水資源環境教育與綠能種樹捐贈儀式上，也感謝扶輪社的支持捐助。

秀峰扶輪社長郭秀琴表示，兩年前由社友Tank，提出想與青山國中小一起築夢，想要完成一個以環境教育為概念的計畫，提案時的社長是IPP Shelley，經由社友們及青山國中小校長王如杏的大力支持，經過了1年多的努力，成功申請到全球獎助學金。

家長會長戰嘉宏就是當出提出想法的扶輪社友，他說，看到綠能宅蓋起來真的很開心，也非常感謝扶輪社支持，蓋這一座環保的教室，讓學生在學習階段就能提早接觸到環保的理念。

青山國中小學生說，學到跟自然環境共存永續發展，因為地球已經被侵蝕、污染的很嚴重了，但我們卻還在用一些對地球有害的能源，所以，這次有機會來做這個綠宅，他裡面的構造都是使用綠能，包括電力還有外面的水樸滿可以集水，包括他的材質是透風的，就算夏天也不太要開電風扇。

當天除了進行捐贈，學校也頒發感謝狀，位在二樓的青山村，包括太陽能供電、還有一旁的水樸滿、水耕蔬菜，再加上智慧家庭情境，親師生一起打造，讓學生做中學。

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