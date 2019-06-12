小六生煩惱學貸 名律師一篇熱血文承諾7年學費

2019-06-12 14:40 聯合新聞網 綜合報導



一名小六生來函詢問知名律師呂秋遠未來學貸恐無著落的問題，未料一篇千字文仔細回答這名小六生的煩惱後，竟願以「以文為證」，表示若是在上高中之際還想繼續念書、念大學，他將負責贊助該名小學生包括高中及大學學費。圖片來源/Ingimage 分享 facebook

一名小六生來函詢問知名律師呂秋遠未來學貸恐無著落的問題，未料一篇千字文仔細回答這名小六生的煩惱後，竟願以「以文為證」，表示若是在上高中之際還想繼續念書、念大學，他將負責贊助該名小學生包括高中及大學學費。

小六生來信詢問呂秋遠，表明自己的爸爸媽媽很早就離婚，自小到大都寄養在姑姑家中，因為自己喜歡讀書但其實不想念大學，考慮到父親沒錢，親戚也不會幫忙出學費，認為自己若上大學便只能走助學貸款的路，但又認為就學貸款一繳就是好幾年，覺得這樣會浪費幾十萬和白費了4年應能好好賺錢的機會，在不想靠親戚資助的情況下，來請教呂秋遠是否能給他一點建議。

呂秋遠表示，必須先釐清念大學跟念書是不一樣的事情，認為念大學只有四年的時間，但念書卻是一輩子的事。也認為他這麼早就在煩惱這個問題似乎太早，並藉高雄市長韓國瑜的發大財口號作為比喻，點出念大學與發大財無關，呂認為很多發大財的人可能沒念書，更沒念過大學。

呂指出「發大財，如果只有靠別人、靠口號、靠政府、靠吹牛，那麼進入詐騙集團工作還比較有誠意，至少詐騙集團還得花電話費，但是前者不必。」他認為發大財與否取決於「持續的努力、非常多的運氣、許多人的幫助、嚴苛的自律、堅定的目標」，而這些都與個人的品質有關，而與他困擾自己是不是該上大學與否無關；呂秋遠認為，學歷就像衛生紙，「平常不覺得重要，但是上廁所的時候一定要有。」包括教書、考執照、想要在某些領域工作都要有學歷。

呂秋遠說，但念書就不同，念書的好習慣會拓展視野，加速知識的累積。念書和念大學其實都是自己的事，並承諾該名小六生，若是三年後還是想念高中，也不想申請助學貸款，將會以「這篇文章」為承諾提供三年的學費，至於大學也是一樣。並提醒他到時候「記得來找我」也認為只要自己肯努力，不論喜不喜歡念書、要不要念書，都會有很多人像我一樣，「願意栽培像你這樣的孩子」。

該篇PO文意外引起網友們自爆自己求學的辛酸史，許多人認為在那個需要邊打工賺錢才能讀書的年代，雖然辛苦但都是人生的歷練，也有網友提供自己求學時的賺錢攻略，認為只要找對方法肯讀書，日子再難熬都會過去的，也有不少網友謝謝台灣還有像呂秋遠律師這樣的好人，願意贊助這些想讀書卻家境不富裕的學生求學。