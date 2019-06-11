配合新南向 馬來西亞職籃球隊訪光啟高中交流

2019-06-11 16:15 中央社 桃園11日電



響應政府推動新南向政策，馬來西亞職業籃球隊創辦人及其團隊成員，今天到桃園市光啟高中拜會，並與籃球隊教練團進行運動文化交流，光啟盼望未來能造訪馬來西亞進行互訪交流。

馬來西亞職業籃球隊GoStrong basketball隊創辦人穆罕默德．納斯爾丁（Muhamad Razif Nasruddin）及其團隊成員，下午來台拜會桃園市光啟高中，並與籃球隊教練團交流。穆罕默德．納斯爾丁透過翻譯表示，台灣籃球員培訓計畫完整值得借鏡學習，光啟高中每年都會安排球隊赴日、韓進行移地訓練，希望未來也能造訪馬來西亞，透過互訪交流讓籃球發展更多元。

光啟高中董事長黃東榮表示，學校籃球隊設立在普通科班級，讓球員們在球類競賽之餘，也能在課業上多元學習，順利銜接大學教育完成學業。未來也期望透過體育活動與東南亞交流，除引領學生認識國家新南向政策，也強化對東南亞文化的了解，打造學生的國際觀。

黃東榮指出，教育部體育署也將在全中運邀請東南亞國家參賽，後續也規劃「體育新南向政策推動計畫」， 強化雙方體育運動交流管道，在參賽、考察之餘，也擴大辦理新南向國家的基層培訓、移地訓練、 研習交流等活動，達成共同成長的效果。