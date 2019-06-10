親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前進高中特搜
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

國中會考╱會考人數減 高屏搶招生

2019-06-10 23:17聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

國中會考放榜，屏東區今年僅有7365人參加國中會考，是歷年來最少一次，僧多粥少，...
國中會考放榜，屏東區今年僅有7365人參加國中會考，是歷年來最少一次，僧多粥少，甚至連高雄地區學校也跨過高屏溪大辦招生博覽會。圖／聯合報系資料照片
分享

國中會考放榜，屏東區今年僅有7365人參加國中會考，是歷年來最少一次，僧多粥少，甚至連高雄地區學校也跨過高屏溪大辦招生博覽會，讓縣內高中職招生壓力加大，在會考放榜後，高中職的招生大戰等於宣告白熱化。

少子化衝擊，每年參加國中教育會考的考生愈來愈少，根據屏東縣政府統計，2015年適逢龍年，當年度還有1萬173人報考，除了那年，考生數再也沒有超過萬人紀錄，去年8000多人，今年只有7365人報考，是人數最少的一年。

高中職也觀察到，除少子化外，每一年從屏東外流到其他縣市學生約有1000多人，兩相夾擊之下，使得縣內高中職招生壓力變大，尤其高雄區學校年年到屏東「挖牆腳」，今年還有學校來辦招生博覽會，動作頻頻。

不過屏東地區學校也十分賣力，以屏榮高中為例，校長徐福祥表示，學校除了提供獎學金留住成績好的學生外，更支援國中的技藝學程，讓學生從國中開始就可以熟悉高職的運作，進而留縣升學

屏東縣政府近年強打「留縣升學」，並設有留縣升學獎學金，教育處副處長楊英雪表示，屏東區考生可選填30個志願，考生只要依興趣、師長建議並參酌個人序位區間選擇最適合的學校，將志願序填好填滿，一定有學校可以念。

國中教育會考屏東縣政府升學少子化獎學金

相關新聞

國中會考╱低收戶不曾補習 她拿到5A9+可望錄取武陵高中

2019-06-10 18:58

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

2019-06-10 18:38

國中會考╱新住民媽媽讀書兒子當小老師 母子同時國中畢業成佳話

2019-06-10 18:55

國中會考╱脊柱裂開刀10多次克服障礙痛苦 楊允中上武陵

2019-06-10 17:44

國中會考╱斷開網路 花蓮三位國中生會考5A++進資優班

2019-06-10 17:48

國中會考╱屏縣5C比例下降 5A++有16人

2019-06-10 17:45

國中會考╱數學非選 考生被「多一倍」難倒

2019-06-11 00:42

國中會考╱國文寫作 志工經驗拿到滿分

2019-06-11 00:42

國中會考╱「待加強」比率創新低

2019-06-11 00:42

國中會考╱高分群多 建中北一女門檻估34分

2019-06-11 00:30

國中會考╱錄取額多過會考生 人人有校讀

2019-06-11 00:12

國中會考╱拚好高中 不能只看會考成績

2019-06-11 00:04

國中會考╱熱舞女孩奪嘉義榜首 關鍵在專注

2019-06-10 23:48

選填志願 27日截止／掌握3原則 「有報就有學校」

2019-06-10 23:31

國中會考╱青銀共居寫自身經驗 他拿6級分

2019-06-10 23:29

國中會考╱從小到大同班 雙胞胎默契滿級分

2019-06-10 23:26

國中會考╱會考放榜 宜蘭17人、花蓮3人考5A++

2019-06-10 23:20

國中會考╱自訂讀書計畫 會考34.8分

2019-06-10 22:39

國中會考／中興國中47人拿5A冠全縣 集集國中靠她刷新校紀錄

2019-06-10 22:36

國中會考／高中校長：會考「減C」有成 英數雙峰仍在

2019-06-10 20:51

澎縣成功國小僅1人畢業 包辦20個大小獎項

2019-06-10 19:26

國中會考╱雲縣男狀元寫作6級分 最愛參加作文比賽和閱讀

2019-06-10 18:34

國中會考╱談青銀互利 北市龍門國中兩學生獲選寫作六級分

2019-06-10 18:31

國中會考／新港國中兩名學生5A++作文滿級分 嘉義縣榜首

2019-06-10 18:18

穿上自己染製的藍衫走秀 這所小學畢業典禮不一樣

2019-06-10 18:16

國中會考╱她跳熱舞、美術好又會演講 會考5A++還獲榜首

2019-06-10 18:11

國中會考╱今發成績單 彰化縣滿級分且作文滿分共8人

2019-06-10 17:47

國中會考／英文科偏易仍3成考生拿C 補教師覺意外

2019-06-10 17:12

國中會考╱作文「青銀共居」 他寫隔代教養經歷獲滿分　

2019-06-10 17:07

國中會考／成績出爐 專家分析：建中北一女門檻約34分

2019-06-10 16:05

國中會考╱偏遠學校會考捷報發獎學金 5A學生：帶爸媽吃頓好料

2019-06-10 16:05

國中會考╱竹市三民國中弱視生 獲5A10+佳績

2019-06-10 15:47

國中會考／上課偷看哈利波特 她作文5級分可望上台中女中

2019-06-10 15:26

寫作教室／〈琵琶行〉低潮時的寫照 從閱讀「聽」見落寞

2019-06-10 14:26

國中會考／建北估33.8分 前5志願比去年略高

2019-06-10 14:22

國中會考／數學非選 師：學生誤會「多一倍」

2019-06-10 14:19

國中會考／補救教學奏效 5C人數、占比創新低

2019-06-10 14:18

國中會考／台東新生、東海2校無人5A++ 但整體有提升

2019-06-10 14:09

雙胞胎姐妹從小到大都同班 互相cover催出滿級分

2019-06-10 14:03
看更多

熱門文章

國中會考今寄成績單 重要兩表格看這

2019-06-10 09:15

國中教育會考成績 今天寄發並開放查詢

2019-06-10 06:15

國中會考／放榜怎麼填志願？ 掌握4原則

2019-06-10 12:09

葉丙成演講全文：請台灣年輕人不要放棄我們的家

2019-06-09 20:33

國中會考╱曾在老人院當志工 她的作文成全國範本

2019-06-10 18:38

國中會考／今寄成績單 英語待加強逾3成、5A作文6級分僅713人

2019-06-10 10:21

國中會考／建中北一女門檻33.8分 前五志願分數比去年略高

2019-06-10 11:13

國中會考／成績總點數91 有機會上台中一中丶女中

2019-06-10 10:33

國中會考／推估雄中錄取門檻30分29點、雄女30分28點

2019-06-10 10:25

國中會考／苗縣兩國中4榜首 最多得30萬2500元獎學金

2019-06-10 13:44

國中會考／寄發成績單 武陵高中錄取預估5A7到8+

2019-06-10 11:35

國中會考／寫作6級分人數創史上新低 用注音符號考生較往年增

2019-06-10 10:44

國中會考／成績公佈 台南預測看這裡

2019-06-10 13:02

國中會考／成績出爐 專家分析：建中北一女門檻約34分

2019-06-10 16:05

國中會考／作文「青銀共居」難 台中市滿級分人數降

2019-06-10 11:14

家裡經濟不好 豐南國中學生陳薏妃會考成績5A++

2019-06-10 12:45

國中會考／成績出爐 雲林出現雙榜首

2019-06-10 12:46

國中會考╱屏縣5C比例下降 5A++有16人

2019-06-10 17:45

國中會考／台東新生、東海2校無人5A++ 但整體有提升

2019-06-10 14:09

國中會考／上課偷看哈利波特 她作文5級分可望上台中女中

2019-06-10 15:26

國中會考╱低收戶不曾補習 她拿到5A9+可望錄取武陵高中

2019-06-10 18:58

高中生自創、自拍畢業歌曲MV 就連歌手都留言讚賞

2019-06-10 10:33

國中會考╱作文「青銀共居」 他寫隔代教養經歷獲滿分　

2019-06-10 17:07

國中會考／數學非選 閱卷師：許多考生不知何為「多一倍」

2019-06-10 11:09

國中會考╱偏遠學校會考捷報發獎學金 5A學生：帶爸媽吃頓好料

2019-06-10 16:05

國中會考╱雲縣男狀元寫作6級分 最愛參加作文比賽和閱讀

2019-06-10 18:34

國中會考╱她跳熱舞、美術好又會演講 會考5A++還獲榜首

2019-06-10 18:11

國中會考╱斷開網路 花蓮三位國中生會考5A++進資優班

2019-06-10 17:48

國中會考／英文科偏易仍3成考生拿C 補教師覺意外

2019-06-10 17:12

國中會考╱今發成績單 彰化縣滿級分且作文滿分共8人

2019-06-10 17:47

影／她每周3天打工幫家計 國中會考成績仍達中上不簡單

2019-06-10 13:25

國中會考／建北估33.8分 前5志願比去年略高

2019-06-10 14:22

麻豆真理大學最後一次畢業典禮 校方：未來滾動式轉型

2019-06-10 22:00

國中會考／新港國中兩名學生5A++作文滿級分 嘉義縣榜首

2019-06-10 18:18

國中會考╱談青銀互利 北市龍門國中兩學生獲選寫作六級分

2019-06-10 18:31

國中會考╱竹市三民國中弱視生 獲5A10+佳績

2019-06-10 15:47

學生學系齊畢業 真理大學麻豆校區另類球敘感傷

2019-06-10 21:46

國中會考╱新住民媽媽讀書兒子當小老師 母子同時國中畢業成佳話

2019-06-10 18:55

國中會考／補救教學奏效 5C人數、占比創新低

2019-06-10 14:18

挑戰自我 北門高中師生成功攻頂玉山主峰

2019-06-10 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top