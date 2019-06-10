國中會考╱會考人數減 高屏搶招生

2019-06-10 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



國中會考放榜，屏東區今年僅有7365人參加國中會考，是歷年來最少一次，僧多粥少，甚至連高雄地區學校也跨過高屏溪大辦招生博覽會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國中會考放榜，屏東區今年僅有7365人參加國中會考，是歷年來最少一次，僧多粥少，甚至連高雄地區學校也跨過高屏溪大辦招生博覽會，讓縣內高中職招生壓力加大，在會考放榜後，高中職的招生大戰等於宣告白熱化。

受少子化衝擊，每年參加國中教育會考的考生愈來愈少，根據屏東縣政府統計，2015年適逢龍年，當年度還有1萬173人報考，除了那年，考生數再也沒有超過萬人紀錄，去年8000多人，今年只有7365人報考，是人數最少的一年。

高中職也觀察到，除少子化外，每一年從屏東外流到其他縣市學生約有1000多人，兩相夾擊之下，使得縣內高中職招生壓力變大，尤其高雄區學校年年到屏東「挖牆腳」，今年還有學校來辦招生博覽會，動作頻頻。

不過屏東地區學校也十分賣力，以屏榮高中為例，校長徐福祥表示，學校除了提供獎學金留住成績好的學生外，更支援國中的技藝學程，讓學生從國中開始就可以熟悉高職的運作，進而留縣升學。

屏東縣政府近年強打「留縣升學」，並設有留縣升學獎學金，教育處副處長楊英雪表示，屏東區考生可選填30個志願，考生只要依興趣、師長建議並參酌個人序位區間選擇最適合的學校，將志願序填好填滿，一定有學校可以念。