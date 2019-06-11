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國中會考╱錄取額多過會考生 人人有校讀

2019-06-11 00:12聯合報 記者曾增勳范榮達張雅婷／連線報導

桃園市桃園國中國三學生楊允中（左二起）、潘泓安、李承霖、林閎樺4人克服學習障礙或...
桃園市桃園國中國三學生楊允中（左二起）、潘泓安、李承霖、林閎樺4人克服學習障礙或未補習拿下會考好成績，校長陳寶慧（左一）、主任羅麗萍（右一）稱讚。記者曾增勳／攝影
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國中會考昨寄發成績單，桃園市教育局表示，今年參加會考的考生2萬2085人，首度超越台北市，公私立高中職及技優專班、五專、高中進修學校錄取學生共約2萬4000人，遠比考生多，「每個學生人人都有學校讀」。

新竹市今年考生4956人，公私立高中職名額5296名，也都是「人人都有學校念」。

苗栗縣政府教育處表示，苗栗考生的錄取率可達98%以上，「只要考生願意，幾乎都有學校可念」。

桃園市大有國中國三學生李家榛是低收入戶家庭子女，去年獲全國慈孝家庭楷模獎表揚，未...
桃園市大有國中國三學生李家榛是低收入戶家庭子女，去年獲全國慈孝家庭楷模獎表揚，未曾補習，國中會考拿到5A9+成績。記者曾增勳／攝影
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會考放榜，各地都有勵志故事，桃園市大有國中李家榛為低收入戶家庭子女，無法補習，她靠著自己認真學習課業，同時幫忙家務、照顧弟弟，會考成績拿到5A9+成績，可望錄取武陵高中。

桃園國中國三學生楊允中從小脊柱裂開刀10多次，走路不便，他克服學習障礙，考取桃園...
桃園國中國三學生楊允中從小脊柱裂開刀10多次，走路不便，他克服學習障礙，考取桃園第一志願武陵高中。記者曾增勳／攝影
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苗栗有4人5A10+、作文6級分，榜首分別是苗栗市明仁國中余依芸、羅昱昇及私立君毅國中部許以琳、吳思昀。余依芸分享讀書方法是上課認真聽講，回家馬上複習，不用補習，羅昱昇喜歡「認真讀書、認真玩」。

新竹市考5A成績以上的學生人數有798人，其中三民國中學生彭士瑋克服視力障礙獲5A10+的優異表現，三民國中校長洪碧霜表示，「他超出常人的努力」。

桃竹苗區分發結果7月9日放榜，考生如對成績有疑義，可向主辦試務的學校申請複查。

會考補習新竹低收入戶

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