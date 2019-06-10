國中教育會考成績 今天寄發並開放查詢

2019-06-10 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



攸關21萬考生升學權益的108年國中教育會考，成績單今天（10日）寄發，並於上午8時開放網路查詢，考生可依此參與各就學區的免試入學。國中會考網站https://cap.nace.edu.tw/、國中會考全國試務會網站http://108cap.tyai.tyc.edu.tw/。

攸關21萬考生升學權益的108年國中教育會考，成績單今天寄發，並於今天上午8時開放網路查詢，考生可依此參與各就學區的免試入學。本報資料照片 分享 facebook

國中教育會考5月18日、19日結束，考生各科答案卷卡被統一送到國家教育研究院三峽總院區，進行後續讀卡、掃描、閱卷工作。

台師大心測中心日前已公布國中教育會考「能力等級加標示與答對題數對照表」，考生可以先對各科答案，初步評估自己獲得的等級。其中如果要拿到最佳的A＋＋，國文只能錯3題、社會錯2題、自然錯2題。拿到成績後，如果對成績有疑慮，可於6月11日至12日申請複查。免試入學志願選填將於20日開始、27日結束。

免試入學在全國15個就學區，都是最大宗的升學管道，但考生如果不滿意會考成績，仍可嘗試特招考試。今年特招的招生名額共851名，有基北區、桃連區、台南區3區共11所學校辦理。特招學科測驗日期是23日，和免試入學管道一起於7月9日放榜。

相關資訊可參考國中教育會考網站。