小六閩南語課本教唸李白詩 母：看完開始懷疑人生

2019-06-06 16:44 聯合新聞網 綜合報導



一名母親看到孩子的小六課本教用台語來念李白的詩，讓她看完後自嘲的說自己的台語被李白打臉。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 在台灣最常使用的語言除了國語之外，再來就是台語了，大多數的民眾也都會用台語溝通，但如果要用台語來朗誦詩詞，這難度可就很大。一名母親在臉書「爆怨公社」表示兒子的小六課本上竟然教導用台語來唸李白的詩，讓她感嘆「看到這篇卻開始懷疑人生」，就連網友看了也只能舉白旗投降。

這名母親PO出孩子小六的閩南語課本照片，其中一篇教導背誦李白的「送孟浩然之廣陵」，每個字的上方都標註羅馬拼音，下方則用注音符號標示，她說從小講台語長大，但是看到這篇卻開始懷疑人生，「我小時候講的台語竟然被李白打臉」，原PO想問網友們有辦法把這首詩用正確發音唸出來嗎？

這樣的教學也考倒一堆網友，有人說「從小就講台語的我，這個我也不行」、「已崩潰」、「搞得我好像閱讀障礙」、「舌頭快打結了」、「不管是上面拼音還是下面拼音都看不懂」、「要請台語戰神謝龍介出馬了」，也有網友認為「我可以，但是他的台語發音是不是跟我從小學的不一樣？」、「唐詩本來就是台語啊，平仄才會通順」、「其實台語的切音讀法，在宋詞廣韻這本古書有」。

還有人批評「學校教的台語，是專門用來製造代溝用的」、「所以小朋友的母語成績不好，不會和長輩溝通，千萬不要怪他在學校不認真學習，教材本身就是個問題」、「閩南語教材為什麼不找通俗的閩南語民謠來教？覺得念完這些後連最基本的閩南語都不會講了」、「每個地方講出來的口音都不一樣，都有其特色，硬要用奇奇怪怪的拼音，逼著小孩子學，根本就是揠苗助長」、「學英文吧，這個家庭教就好」。