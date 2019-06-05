汐止青山國中辦聯合國會議 四校學生談剩食

2019-06-05 20:31 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區青山國中小舉辦第五屆模擬聯合國會議，四校師生齊聚一堂共學交流，針對剩食議題展開展開國對國的商談與論辯。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區青山國中小今(5)日在汐止區公所四樓舉辦第五屆模擬聯合國會議，今年邀請了光復高中、福營國中、達觀國中小一起加入，四校師生齊聚一堂共學交流，當天針對剩食議題展開展開國對國的商談與論辯，拓展學生國際觀，讓學生多元學習，也和世界接軌。

青山國中小的模擬聯合國會議已經舉辦第五年，今年更擴大邀請光復高中、福營國中之外，還加碼邀請達觀國中小一起加入，針對剩食議題，展開國對國的商談與論辯，針對當天議題，學生代針對代表國家，進行闡述、攻防討論。

透過精簡後的聯合國議事規則舉行模擬會議，讓學生了解多邊外交的過程，培養分析公民議題，增進學生演講和辯論能力，而這次會議關注全球剩食問題，其中同學們在蒐集資料的過程中，發現全球有許多國家都面臨剩食或是氾濫著飢餓與貧窮落後國家，學生們說，從中學習到換位思考。

青山國中小主任蘇聿岐表示，今年的青山國際青少年論壇已經進入第五屆，每一屆我們都邀請很多學校一同參與，從過程當中我們會發現同學在不同議題會有不同的思辯、以及換位思考的能力，對於他們的未來以及獨立生活的一些技能方面，都有非常大的助益，這也是我們學校持續推動這個課程的原因。