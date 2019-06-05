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小一生調皮 老師要全班列黑名單「希望誰轉學」

2019-06-05 11:26聯合新聞網 綜合報導

一名女網友爆料，姐姐的孩子因為老師在班上要求同學寫下希望轉學的同學名字，難過地向...
一名女網友爆料，姐姐的孩子因為老師在班上要求同學寫下希望轉學的同學名字，難過地向媽媽說想要轉學。圖／ingimage提供
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上學時常聽見師長說「不好的學生會影響好的學生」的論調，但這是定論嗎？近日，一名女網友爆料，姐姐的孩子因為老師在班上要求同學寫下希望轉學的同學名字，含沙射影的行為令孩子對學校的印象變得悲觀，還向媽媽說要轉學，引發網友熱議。

這名網友在《爆料公社》埋怨老師對姐姐孩子的不公平待遇，貼出姐姐紙條上親寫的四點，質疑老師的管教行為是否失當。原由是就讀小一的孩子日前回家後向媽媽表示想轉學，一問之下才知道，老師在班上公開說「如果調皮的孩子轉學，就願意繼續任教」，還說會在學校放鞭炮慶祝，因此請全班同學討論希望哪位同學轉學。

姐姐親筆寫下的小紙條一。圖／翻攝自爆料公社
姐姐親筆寫下的小紙條一。圖／翻攝自爆料公社
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文中說道，之前也曾發生孩子在上課時間跑回家，老師並未在第一時間通知家長，也沒有告訴家長孩子離校的原因，直到學務處來電才得知孩子已被找回。上體育課不乖，老師把孩子關在一片漆黑的地下室，讓他覺得很無助。儘管察覺到老師不喜歡自己，但孩子依然強調「我會努力變乖」，更讓這名媽媽心疼，想為孩子釐清真相。

此篇貼文一出，許多網友紛紛留言，「討論哪個同學該轉學有點誇張，怎不討論換個老師？」、「家長應該到學校了解一番，多跟老師聯繫、聽聽老師的說法，也確認孩子的情況，很多事情都需要多方努力的」、「老師做法很不應該，根本是針對性對孩子傷害，調皮是難免的」。不過也有人認為這是單方面說詞，直接批判老師並不公允。

不適任教師
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