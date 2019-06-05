會考積分33.8以上 建中、北一女有機會

2019-06-05 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



圖／聯合報提供 分享 facebook

台師大心測中心昨天公布一○八年國中會考各科等級加標示與答對題數對照表。心測中心指出，今年考生國文和社會科要拿Ａ，都要比去年多答對一題。升學輔導專家評估，今年前幾志願學校錄取分數與去年差異不大，基北區會考積分卅三點八分以上有機會上建中、北一女；後段班學校分數則可能往下跌。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，今年國文科共四十八題，要得Ａ必須答對四十一題以上，比去年多一題；社會科六十三題，要拿Ａ需答對五十六題以上，也較去年多一題；自然科共五十四題，得Ａ要答對四十六題以上，與去年相同。

數學科、英文科因為有非選擇題，必須參照答對題數後加權計算總分，才能判斷等級。

數學科方面，曾芬蘭說，今年有兩題非選題，難度比去年簡單，但考生要拿到Ａ＋＋，非選題要全對，選擇題僅能錯一題，與去年標準相同。

至於英文科，曾芬蘭表示，閱讀題比去年稍易，但聽力題稍難。今年考生要在英文科拿到Ａ＋＋，須閱讀題四十一題全對、聽力錯兩題，或是閱讀題錯一題、聽力題全對。

基北區免試入學會考成績占卅六分，國、英、數、社、自五科每科滿分是七分、寫作測驗占一分。每一科Ａ＋＋為七分、Ａ＋為六分，以此類推；寫作測驗六級分算一分、五級分算○點八分、四級分算○點六分。

升學輔導專家、新北康橋國際學校課程總監卓意翔分析，今年基北區考生人數較去年減百分之六點六，但公立高中職僅減招百分之三點三，名額供給稍微大於考生需求，因此前段班學校錄取分數應與去年差異不大，但中後段學校會稍微降低一些。

卓意翔推估，上建中、北一女，會考積分至少要卅三點八，例如三科Ａ＋＋、兩科Ａ＋、作文五級分；師大附中至少卅三分；成功高中、中山女中要卅一點六分，松山高中則要卅點六分，其他學校卅分以下即可錄取。去年廿分以下錄取的學校，今年錄取分數可能降低約一分。