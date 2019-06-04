少子化光華國小連2年唯一畢業生 獨領所有獎

2019-06-04 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



少子化衝擊，嘉義縣竹崎鄉光華國小連續2年只有1名畢業生，今年畢業生王宏恩將獨領縣長獎等全部獎項。圖／光華國小提供 分享 facebook 畢業季到來，少子化衝擊，嘉義縣政府教育處調查，全縣122所國小，共48校今年畢業生個位數，比去年增加30校，其中竹崎鄉光華國小連續2年只有1名畢業生，今年畢業生王宏恩將獨領縣長獎等全部獎項。

光華校長陳永昇說，宏恩是家中老大，經濟小康，假日幫媽媽到茶園採茶，因六年級只有宏恩一人，常承擔學校重要工作及對外比賽，獲得許多比賽經驗，最近就獲遊學嘉義數位攝影比賽佳作，宏恩雖處偏鄉，但受教育及比賽經驗沒有比平地孩子少，去年採混齡併班上課，多了其他年級同學陪伴，增加領導能力學習。

陳永昇說，20日畢業典禮將以「巨星走秀」為主題，歡送宏恩，光華是群山環繞的美麗迷你森林小學，位在有桃花源美譽光華社區，學校用心打造山中五星級幸福學園，結合在地文化及生態特色，透過實地走讀、探訪體驗，培養學生愛家護鄉情懷、生態觀察及導覽解說能力，成為充滿自信學子，全校學生含幼兒園共23名人，近幾年青農返鄉減緩少子化。

教育處說，竹崎鄉光華國小及沙坑國小，是今年唯二只有1名畢業生國校，全部48所國小個位數畢業生，比去年18校多30校，以阿里山鄉及梅山鄉各7校最多，其次布袋鎮及番路鄉各有4校。