學校導讀《穿裙子的男孩》 家長氣炸：請不要再混淆小朋友的性別

2019-06-04 12:51 聯合新聞網 綜合報導



學校導讀《穿裙子的男孩》這本書，家長看到後氣炸po網。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

去年9月12日聯合晚報報導北市龍安國小因遭到家長們抗議，將《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）從圖書館下架，停止借閱，輿論不斷延燒，包括校方、家長、教育工作者們皆有不立場，而出版該書的聯經出版社後來甚至發表聲明，表示感到非常遺憾。

十個月過去了，如今此書再度在網路上引發議論。一名家長在臉書社團爆怨公社po出一張學校近期給的書單，導讀的書本就是《穿裙子的男孩》，因此引發他不滿。他表示「才國小五年級而已，書本內容不只是穿裙子的問題，請不要再混淆小朋友的性別。」

不過從該書單的讀後勾選列表裡頭，看得出來小朋友的閱讀後回饋是正面的，比方問題「你喜歡聽老師朗讀這本小說嗎？」小朋友勾選「非常喜歡」；不過另一個問題「你會跟同學、家人討論這本書的內容嗎？」則是被勾選「完全沒有」。

而在最下面的學生回饋表空白處，小朋友還寫下，「聽完這本書後，我覺得這本書要表達的是，不管男女都可以穿裙子。」豈料，小朋友的家長看完之後，又在下面以藍色原子筆字跡寫說「請不要再導讀易造成性別混淆的書籍。」

在爆怨公社po此篇文的家長，後來又再修改自己的po文，另新增一段表示，「怎麼一堆人看了這樣興奮，我有說重點是穿裙子的問題嗎？我不挺同也不反同，我只希望同志議題不要太早介入小學校園內，不懂你們到底是在高潮什麼？」

底下有人贊同該位家長的看法，認為「國小太早了，比起這麼小就做性平教育，何不讓孩子在這階段自由成長，告知是非對錯才是重點，性平教育待孩子真的懂了是非，有了一定的認知再來教育也不遲。」

然而有更多網友們留言表示，「其實我覺得你的孩子表達得很棒」、「這本書的重點是互相尊重，以後孩子就會知道不歧視這件事」，還有人疑問說為什麼男生不能穿裙子，女生卻能穿褲子？重點是要放在尊重每個人的個別差異吧！