親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

彰化平和國小凱旋歸 王惠美接機三連霸小將

2019-05-31 20:37中央社 桃園機場31日電

彰化平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，第三度奪得冠軍，小隊員們今天凱旋歸國，彰化縣長王惠美除了親自帶隊接機，下週還將與隊員們共進早餐，分享這份喜悅。

彰化縣平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，12歲以下男女混合組賽事，在為期3天的比賽中一路過關斬將，以全勝戰績挺進準決賽，最後更勇奪冠軍，三連霸衛冕成功，11位隊員及5位隊職員也於傍晚返抵台灣。

王惠美傍晚率領縣府教育處、平和國小校長、家長會成員等人前往桃園機場接機，她表示，自己曾在小選手們出國前為他們加油打氣，三連霸的消息傳回台灣後，自己無論如何都要親自到機場來接機，為代表隊成員們戴上迎賓花圈，鼓勵這些小朋友。

王惠美說，小將們一路過關斬將表現出色，還要適應當地的低溫氣候及不同的球場，可以再度拿下冠軍真的非常不容易。三連霸的成績讓所有彰化鄉親都覺得很驕傲，因此她也邀請隊職員及選手們，在6月3日前往縣長官邸共進早餐，分享比賽心得。

曲棍球隊長梁而頡表示，「比賽真的很辛苦」，再加上對手體形較大，一路打下來真是吃盡苦頭，不過隊員們聽從教練指導，善用體型嬌小的靈活度，除發揮團隊精神，展現出平常練習成果，果然一舉奪金。看到大家來接機，隊員們都迫不及待的想把金牌展現給縣長看。

根據主辦單位官網介紹，加州盃曲棍球分齡錦標賽有來自世界各地的隊伍參賽，賽事從1972年至今邁入第47屆，從一開始只有6隊參賽，到今年已經有來自地主美國、台灣、阿根廷、墨西哥、加拿大、紐西蘭、澳洲等超過100支隊伍共襄盛舉。

王惠美桃園機場
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➥

相關新聞

鄭愁予現身南投縣 朗誦「天使的笑容」給他們聽

2019-05-31 20:28

知名私校傳食物中毒 校方急澄清：就診是過敏

2019-05-31 18:17

竹市三民國小附幼工程動土 明年7月完工公幼名額倍增

2019-05-31 16:27

「太陽天使—我拍你畫」總統教育獎女孩展出畫作與影片

2019-05-31 16:20

祥儀捐400套科技寶積木自走車 桃園13校受惠

2019-05-31 15:38

彩虹上奔跑 環形PU跑道變校園亮點

2019-05-31 14:39

「韓流」新詩獲校刊首獎 引來政治正確與創作自由爭議

2019-05-31 12:19

基隆15校200國中畢業生登基隆嶼 攻頂高喊：我畢業了

2019-05-31 11:12

奔跑彩虹上！ 全桃園首座彩虹PU跑道就在龍星國小

2019-05-31 08:07

國中招生博好感 電訪、辦營隊「護盤」

2019-05-30 23:54

校友退休師回饋甲中 準醫學生獲百萬助學金

2019-05-30 23:45

嘉義畢業生拍MV 跳出「夢想之路」

2019-05-30 23:39

向下扎根！新店北新國小推廣幼兒園程式教育

2019-05-30 23:01

燙傷仍咬牙完成作品 竹市國中競藝教育競賽132人獲獎

2019-05-30 17:06

台灣之光！機器人世界賽 台中美國學校結構設計奪亞軍

2019-05-30 17:05

高中生創作MV「夢想之路」唱出屬於嘉義人的畢業歌

2019-05-30 14:13

影／高雄市長獎封面燙「愛情摩天輪」？ 教育局：持續轉動學習

2019-05-30 11:28

會考數學遭指抄襲 心測中心：純屬巧合

2019-05-30 09:50

少子化衝擊 台南鳳和停招國中新生

2019-05-29 23:38

攀樹、登山、拍MV… 畢業生的挑戰

2019-05-29 23:18

畢業闖關解密馬偕 師生共尋淡江魂

2019-05-29 22:05

靠「三水」獲世界三連霸 彰化平和國小曲棍球隊真了得

2019-05-29 21:49

等太久！新課綱教科書有版本全審過 近日可供書備課

2019-05-29 20:56

女議員控副市長包庇校長妹 嗆市長韓國瑜忙選總統

2019-05-29 19:29

鄉下小學締造「舞林」傳奇 竟是熱血教師歪打正著

2019-05-29 18:31

南投長福國小畢業考 學童攀3樓高大樹拍照紀錄

2019-05-29 17:21

竹中圖書館整建 重現45年前人龍傳書奇景

2019-05-29 15:38

鳳和校長：辦學困難 先停招國中部

2019-05-29 14:29

又一校 鳳和中學傾向停招 教師被要求決定退休或離職

2019-05-29 14:28

南科實中畢業生帶水桶旅行 主動清潔車站獲好評

2019-05-29 13:04

腳麻變身障全班鼓舞當他腳 錄取雲科大視覺傳達系榜首

2019-05-29 11:43

私校寒冬 台南鳳和高中國中部確定停招

2019-05-29 11:25

獨／私校寒冬撲向高中職 傳台南鳳和中學也要停招

2019-05-29 10:59

大鵬灣聯合畢業季 立槳、重帆、獨木舟...畢典超好玩

2019-05-28 23:19

小學生要考街頭藝人 校長鼓勵投入公益活動

2019-05-28 21:54

影／遠征花蓮 通霄國小無人機賽大放異彩

2019-05-28 21:05

通過海洋活動重重考驗 屏東這群畢業生畢生難忘

2019-05-28 18:51

因應新課綱嘉義縣限定 首創課程博覽會

2019-05-28 18:26

賀！冬山國小縣賽13連霸 還缺的那面全國冠軍旗到手了

2019-05-28 14:43
看更多

熱門文章

教部修法訂「管中閔條款」惹議 台大終於回應了

2019-05-30 23:02

管中閔條款惹議 前教長籲教部：勿將就上意、捲泥巴戰

2019-05-30 21:34

申請入學淪多錢入學？大學教授發起「流言終結運動」

2019-05-31 17:24

區塊鏈大學聯盟成立 台大、政大等15校各具強項

2019-05-31 11:29

聽到韓國瑜「市長獎」惹議…為何尷尬的卻是這些前輩？

2019-05-31 10:00

博士生獎助計畫上路 科研第一哩路更順暢

2019-05-31 12:37

台東大學圖書資訊館 榮獲全球卓越建設獎首獎

2019-05-31 09:58

奔跑彩虹上！ 全桃園首座彩虹PU跑道就在龍星國小

2019-05-31 08:07

管中閔條款惹議 教長：尊重大學自主

2019-05-31 00:07

「韓流」新詩獲校刊首獎 引來政治正確與創作自由爭議

2019-05-31 12:19

中山工商融入反毒議題 舉辦體能極限挑戰賽

2019-05-31 13:33

向下扎根！新店北新國小推廣幼兒園程式教育

2019-05-30 23:01

基隆15校200國中畢業生登基隆嶼 攻頂高喊：我畢業了

2019-05-31 11:12

留學獎學金錄取205人 最高補助美金3萬元

2019-05-31 12:11

不想鴿子麻雀來亂 東華資工系發明雷射光趕鳥

2019-05-31 08:06

知名私校傳食物中毒 校方急澄清：就診是過敏

2019-05-31 18:17

15所大學成立區塊鏈大學聯盟 國發會7月再推產業大聯盟

2019-05-31 13:36

台大教授顏清連 獲水利署終身成就獎

2019-05-31 11:53

留學獎學金 205人錄取

2019-05-31 14:32

大學招生拚深造 紛推獎勵出國學習

2019-05-31 00:05

國中招生博好感 電訪、辦營隊「護盤」

2019-05-30 23:54

國中生韓流作詩奪冠遭質疑 校方盼尊重創作自由

2019-05-31 20:32

補償金回復提案遭擋 全教總批歧視在職公教

2019-05-31 14:33

「不要誤會我們是打工仔」 菲籍學生吐真言獲回響

2019-05-31 11:07

校友退休師回饋甲中 準醫學生獲百萬助學金

2019-05-30 23:45

影／台大DemoDay登場 分享新創能量

2019-05-31 12:20

竹市三民國小附幼工程動土 明年7月完工公幼名額倍增

2019-05-31 16:27

祥儀捐400套科技寶積木自走車 桃園13校受惠

2019-05-31 15:38

台大、政大組隊 培育區塊鏈人才

2019-05-31 14:29

中正大學教授張文恭、劉德騏 獲「傑出工程教授獎」

2019-05-31 16:28

布袋戲偶開口撂英文 語言教學場域多元、樣態豐富

2019-05-31 16:29

嘉義畢業生拍MV 跳出「夢想之路」

2019-05-30 23:39

中山大學師生繪製左營聲景地圖 從聲音找尋人文記憶

2019-05-31 12:59

鄭愁予現身南投縣 朗誦「天使的笑容」給他們聽

2019-05-31 20:28

「太陽天使—我拍你畫」總統教育獎女孩展出畫作與影片

2019-05-31 16:20

教育部學海3計畫 219校95生獲出國補助

2019-05-31 12:35

彩虹上奔跑 環形PU跑道變校園亮點

2019-05-31 14:39

科技部育才補助優秀博士生 每年300名

2019-05-31 13:10

國際小學堂／新英相爭奪戰 脫歐風向往哪吹

2019-05-30 22:43

清大創業日登場 博士生解決細菌抗藥性獲首獎

2019-05-31 20:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top