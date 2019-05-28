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加州杯世界曲棍球賽…彰化平和國小三連霸 小將喜極而泣

2019-05-28 14:07世界日報 記者謝雨珊／范杜拉縣報導

「2019年第48屆加州杯世界曲棍球錦標賽」自25日起，在洛杉磯西北方的范杜拉縣Moorpark College登場，27日進行比賽最終回合。今年賽事吸引來自世界各地近100支球隊，參加不同組別互相較勁，在多天激烈比拚後，來自台灣的兩支曲棍球隊伍，均奪得亮麗成績。南投縣竹山高中奪下社會組亞軍；連續兩年奪得12歲以下組冠軍的彰化縣平和國小，今年再次獲得冠軍，小球員們不禁喜極而泣。

竹山高中曲棍球隊獲得中華民國曲棍球協會推薦，取得參與國際比賽資格，每位成員對曲棍球都有相當高的熱情。彰化縣平和國小曲棍球隊2018年獲得中正盃曲棍球錦標賽冠軍，爭取到來南加州參加國際賽事的資格和經費。此行共有五名教師及11名11至12歲的隊員參賽，與其他17隊互相較勁。

對平和國小再次奪得冠軍寶座，該校學務主任王秀娟表示，參賽的每一支隊伍都各有所長，對小隊員們來說也有不小挑戰，尤其在地主隊占盡場地優勢的情況下，真的相當辛苦。不過這也讓隊員更加地團結一致，無論在技巧、傳球及戰略上，都會互相討論，設法想出更好的方法突破重圍，最終才得以獲得勝利。

平和國小的勝利歸功於學生平日努力，王秀娟說，學生每周至少花超過十小時練習，寒暑假期間也不間斷，「看到他們如此努力又奪得佳績，真的很感動」，11位參賽學生獲知奪冠都喜極而泣。

美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽始於1972年，球隊來自各國及美國各州，參加比賽球員人數超過2000人。比賽規則採取循環賽，雙淘汰賽制，每組每隊均須相互對決。由於參加球隊眾多，雖然每個年齡層次分成多組，但受限於可用場地，有時一天必須出賽兩場，對球員體力是極大挑戰。

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