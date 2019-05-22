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最美的風景是人 丹麥交換學生感觸最深

2019-05-22 21:21中央社 新北22日電

就讀新北市北大高中的丹麥交換學生張立威，因喜歡中華文化去年來台灣，他已習慣校園生活，對台灣濃濃的人情味以及知名景點阿里山印象最深。他想對幫助過他的人說聲謝謝。

新北市副市長謝政達今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄，推動國際交換學生密集交流。來自丹麥的交換學生張立威（William MARCHER），以中文分享來台學習心得。他因喜歡中華文化，去年透過扶輪社來台灣，就讀新北市北大高中。

張立威說，他已經習慣校園生活，剛開始人生地不熟，對很多事情感到陌生，現在已習慣校園生活，班上同學、老師除教導他中文，也幫助適應生活。他感受到滿滿的人情味，特別想對幫助過他的人表達感謝。

他表示，寄宿家庭帶他遊覽嘉義阿里山，他對具有台灣風景代表性的地標，印象深刻。

就讀三民高中的王安卓（Andres Juan Moctezuma）來自墨西哥，他說，剛來台灣印象最深刻的是氣候差異，相較墨西哥城市不炎熱且乾燥的氣候，台灣一下熱，一下雨的天氣讓他難以適應。

飲食差異也是交換生的生活適應之一，王安卓說，他起初覺得台灣菜色不多元，後來慢慢體會每道餐飲背後蘊含的文化意義，他現在已愛上台灣美食。他也特別感謝學校提供多元學習機會，更感受到師生滿滿的照顧與支持。

台灣國際扶輪青少年交換協會主委楊文德說，國際扶輪社長期投入學生國際交換學習，鼓勵台灣學生出國拓展視野，並引進國際交換生來台，彼此共同學習成長。

新北市副市長謝政達說，教育局計畫推動單一媒合平台，由教育局擔任窗口，先從高中職做起，未來盼國中小學都有交換生機制，讓每間學校都有國際交換學生進駐。

教育局說，未來將支持個人型態實驗方案，讓新北市高一及高二學生免休學出國學習一年，與世界學習接軌。

交換學生

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