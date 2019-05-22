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課上一半等火車過 汐止國中、秀峰高中學習受擾

2019-05-22 20:13觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區的秀峰高中及汐止國中每隔幾分鐘，就得忍受火車呼嘯而過的噪音，市議員張錦豪要...
汐止區的秀峰高中及汐止國中每隔幾分鐘，就得忍受火車呼嘯而過的噪音，市議員張錦豪要求改善。 圖／觀天下有線電視提供
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緊鄰鐵路，每隔幾分鐘，就得忍受火車呼嘯而過的噪音，汐止區的秀峰高中及汐止國中，就因為離鐵路實在太近，只要有火車經過，因為聲音實在太大，老師上課，被迫中斷，等火車經過，所以，市議員張錦豪要求改善，不要再讓學生的受教權受影響。

秀峰高中校長蔡春來指出，火車噪音是長期學習上的困擾，甚至經常老師在上課到一半停下來，等火車過去，這很明顯干擾到我們的學習，讓我們了解到底鐵路局能做什麼樣的改善，學校要做什麼樣的配合。

汐止的秀峰高中及汐止國中都是一樣的狀況，受教權受到影響，市議員張錦豪在這次質詢中也提出來，希望相關單位重視改善，因為，經常上課到一半，就因為火車經過的聲音太吵，老師講什麼，底下的學生就會聽不清楚，只能被迫停下來等火車過了再繼續，明顯干擾到孩子們的學習。

市議員張錦豪說，秀峰高中跟旁邊的汐止國中長期都有噪音的困擾，台鐵他們的列車包括貨運車經過的時候都會產生一些噪音，甚至有鳴笛的狀況，所以，之前召開的說明會，噪音的測試超過85分貝，分別在早上的八到九點，及下午的一到兩點，這兩個時段都有超過最85分貝，超過標準值。

張錦豪表示，協調後鐵路局會針對鐵軌伸縮縫做修復，避免火車經過輪軸的撞擊聲以外，摩擦系數可以變小，降低它的噪音，但我是認為，學生的受教權很重要，不希望說因為列車經過，老師講到一半就停下來等火車經過，這對我們汐止的受教權相當的不公平，希望台鐵自主改善以外，我們的汐止國中還有秀峰高中，都能夠加裝類似氣密窗，或是隔音的設置，讓火車經過不會再造成學習上的影響，因此錦豪會向教育局或中央的教育部一起來討論看看，是不是有一些補助的辦法，做一些隔音的設備。

噪音列車台鐵

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