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光復中學時尚造型學程畢業展 提倡地球永續

2019-05-22 18:13中央社 新竹市22日電

新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，其中有學生將海洋、叢林、花等大自然元素融入設計中，期許為社會喚起愛護大自然，提倡地球永續的理念。

時尚造型學程主任劉宜蓉受訪表示，今年光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」，分別有「God ofVenus」、「Bloom」、「神話」、「野性美」、「煉獄」、「星願」與「海洋秘境」等7個主題，展現古典、炫麗、時尚、活潑動感的表演風貌。

劉宜蓉說，「淬煉」的另一層含意，也代表學生在學習過程中累積經驗，如學生在創意發想與執行時，會遇到挫折、失敗，但透過各式解決方法克服，達成任務，從中學習成長。

學生林芳亦表示，她們團隊以「Bloom」為主題，將花卉、叢林等元素融入服裝設計中，打造出玫瑰花、山茶花、雞蛋花、紫藤花等風格服裝，也展現綻放、盛開意涵。

學生張紫涵說，從去年開始籌備策展，包括設計發想、文獻搜集等工作，均與同學一手包辦，大家共同發揮想像，將花卉融合各國文化元素結合時尚，打造花卉服飾，有旗袍、禮服、前衛時裝，也展現3年來的學習成果。

校長黃敦煌說，畢業成果展是學生將課堂上所學，運用巧思將成果以表演方式呈現，把藝術想像發揮得淋漓盡致，同時，也讓在校學弟妹能有觀摩機會，一探時尚的原創精神，展現團隊的力量。

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