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「Tonight夜訪圖書館」半夜不睡 玩偶在圖書館裡讀什麼書？

2019-05-22 09:18聯合新聞網 Openbook閱讀誌提供 作者／諶淑婷（文字工作者）

圖／取自新北市立圖書館
圖／取自新北市立圖書館
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「與玩偶共讀，孩童將更有自動閱讀的動力！」新北市圖書館為此目地挑選了10間轄內具代表性的圖書館，於4月20日至5月11日期間舉辦多場布偶夜宿活動，利用布偶帶領小朋友進行閱讀闖關、圖書館利用教育、故事說演等遊戲，期望孩子深入認識圖書館，並對閱讀產生興趣。Openbook閱讀誌特別邀請全職媽媽作家諶淑婷，帶小朋友實地參與、撰寫心得。

跟心愛的布偶道晚安後，孩子開始發揮想像力

「媽媽，玩具的位置好像跟昨天晚上不一樣耶！我是說真的！玩具半夜都在做什麼呢？」已經快6歲的兒子，至今還常常問我這個問題。一直以來將玩具視為朋友的他，和多數看過《玩具總動員》的孩子一樣，真心相信玩具是有生命的，當小主人睡著後，玩具多采多姿的夜生活才正要開始。

這也是我帶著他參加「布偶夜宿圖書館」活動的原因，雖然當朋友知道後詢問：「怎麼不是把孩子留在圖書館過夜？只留布偶過夜有什麼意思啊？」我有暗想，的確，如果能讓孩子夜宿圖書館，這活動一定更受家長歡迎吧。但實際參與後，我完全明白圖書館如此設計的用意與趣味——正因為布偶不在身邊，孩子的想像力更能夠無邊展開。

我們參與的是新北市立圖書館總館所舉辦的場次。不同於其他分館規劃給兒童的區域較有限制，總館三樓整層都是兒童閱讀區，有兒童閱覽區，也有鋪設木頭地板的親子共讀區，以及不定時舉辦說故事活動的區域。

舉辦兒童閱讀推廣活動時，來參與的孩子們不免因為興奮而吵吵鬧鬧，或是在共讀時難免會發出一定的朗讀聲與討論的音量，總圖獨立樓層的完整規劃，讓家長、孩子，以及其他前來使用圖書館的民眾都能各得其所，不受彼此干擾。

在這樣的場地優勢下，進行「布偶夜宿」前，館員特地安排了帶著玩偶聽故事、手作玩偶，最後孩子自己選一本故事書，親自（或由父母協助）唸給玩偶聽等活動。館方做足了準備，並讓孩子調整心情，好好地和心愛的玩偶說晚安後，才離開圖書館。

（左）新北市圖總館裡的玩偶半夜集體不睡覺，開始逛起圖書館來，好奇圍觀住在館裡的「...
（左）新北市圖總館裡的玩偶半夜集體不睡覺，開始逛起圖書館來，好奇圍觀住在館裡的「大朋友」。（右）玩偶們竟然還偷偷熬夜看電視！（純活動效果，小朋友不要學~XD）圖／取自新北市立圖書館
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臉書傳給你看：玩偶在圖書館裡都做些什麼？

受惠於便利的網路社群時代，孩子才剛回到家，就已經能透過臉書，看到總館在粉絲專頁公布的現場照片實況。原本躺在帳篷裡的玩偶，在空無一人的圖書館偷偷起身、下階梯、上書架、在螢幕前張望著。兒子驚喜地在照片中找尋自己的寶貝玩偶，開心得大叫：「媽媽，你看他真的跑去玩了耶！」或「他怎麼跌倒了，好好笑喔！」

你說，簡單幾張照片孩子就會相信嗎？沒錯！喜歡聽故事的孩子就是這麼天真浪漫。在他們心中，世上沒有什麼事不可能發生，沒有什麼事是荒唐可笑的，所有的「未知」對他們來說不是不可能，只是「不知道」而已。

隔天一早，我們回到圖書館，本來以為只是單純地領取玩偶回家，沒想到圖書館還安排了3個小活動，引導孩子們認識圖書館功能與索書號，讓孩子們學習認識書架與書背上的訊息，順利找到自己想讀的書。

活動結束後，每個人還能收到一本「玩偶為你挑的書」，讓小朋友帶回家和玩偶一起看。一連串的活動加深了孩子對圖書館的認識與閱讀的興趣，說故事給玩偶聽（或是帶著玩偶聽故事）成了接下來幾天的家庭固定活動，就連已經十分習慣造訪圖書館的我也覺得很有意思。

（左）新北市圖10家分館設計的活動各有特色，圖為鶯歌分館的面具彩繪活動。（右）擔...
（左）新北市圖10家分館設計的活動各有特色，圖為鶯歌分館的面具彩繪活動。（右）擔任鶯歌分館小館員的布偶接起電話說：「您好！很高興為您服務。」圖／取自新北市立圖書館
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陳設充滿科幻氛圍的林口東勢閱覽室則設計了許多科學性活動。圖／取自新北市立圖書館
陳設充滿科幻氛圍的林口東勢閱覽室則設計了許多科學性活動。圖／取自新北市立圖書館
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（左）參加淡水水碓分館的媽媽看到這一幕感到欣慰：「這孩子長大了！」（右）淡水水碓...
（左）參加淡水水碓分館的媽媽看到這一幕感到欣慰：「這孩子長大了！」（右）淡水水碓分館的小朋友幫巧虎蓋被被，講故事哄他入睡。圖／取自新北市立圖書館
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（左）新北市圖10家分館的玩偶夜宿活動各有特色，新莊裕民分館還安排讓狗狗參加闖關...
（左）新北市圖10家分館的玩偶夜宿活動各有特色，新莊裕民分館還安排讓狗狗參加闖關活動，也是孩子「飼主責任」很好的機會教育。（右）小朋友照顧玩偶們上床，等等就要道晚安囉！圖／取自新北市立圖書館
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（左）蘆洲集賢分館的玩偶們開起繪本讀書會。（右）孩子的玩偶對小恐龍說：「讓我來講...
（左）蘆洲集賢分館的玩偶們開起繪本讀書會。（右）孩子的玩偶對小恐龍說：「讓我來講故事給你聽。」圖／取自新北市立圖書館
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美日等國也辦過，培養閱讀習慣成效斐然

這樣的活動其實在其他國家也曾舉辦過，過去美國公共圖書館曾以「娃娃在圖書館過夜」（stuffed animal sleepover）進行類似活動；日本大阪也有「ぬいぐるみおとまり會」（夜宿圖書館），一樣邀請孩子帶著喜愛的布偶到圖書館裡聽故事。

同樣的，這些說故事活動結束之後，孩子讓他們的娃娃睡覺並跟娃娃說晚安，家長就帶著孩子回家。接著圖書館員便大展身手，將娃娃們擺設在電腦、書架前，拍照後隔天送給孩子作為禮物，讓孩子看看他們的「好朋友」前一晚在圖書館都發生了哪些事。不同的是，受惠於智慧型手機與網路，現在我們不用等到隔天就能及時收看囉！

讓孩子讀故事給玩偶聽，刺激自發性閱讀的動力

為孩子讀睡前故事或是建立固定的親子閱讀習慣，已經是我們育兒生活裡重要的一部分。許多閱讀推廣研究告訴我們，讀故事給孩子聽，除了能增進感情、幫助入睡，也能引導孩子養成良好的閱讀習慣。更進一步的是，如果能讓孩子讀故事給玩偶聽，效果可能會更好，可以增加孩童自動閱讀的習慣，並且能維持閱讀效果。因為前者對孩子來說，屬於一種被動的閱讀模式，後者卻是自發、自我引導式的閱讀模式。

閱讀給玩偶聽，不只是一種天真浪漫的兒童遊戲，因為學齡前兒童正在摸索現實和幻想間的差別，想像力豐富的他們，很容易相信玩偶是有生命的，真的會聽到故事，給了他們唸故事給玩偶聽的念頭。所以下次讀故書書給孩子聽時，不妨邀請孩子帶著玩偶一起參與，無論如何，有夥伴一起聽，故事總是精彩得多吧！

親愛的爸媽們，閱讀有許多型態，親子共讀、孩子們自己讀、孩子讀給願意分享的夥伴（包括我們）聽，這是一段從「親子共讀」發展到「孩子樂於自己讀」的過程。只要不是在探索世界的年齡撇下他，叫孩子「你自己讀」，都會是一件能讓兒童從書中得到無窮樂趣的好事。

圖書館

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