學校裝冷氣 北市：靠企業與家長會捐贈

2019-05-21 19:03 中央社 台北21日電



夏天將至，學校要不要裝冷氣再成話題，台北市教育局主秘陳素慧今天表示，不會編列預算購買冷氣，以企業、家長會捐贈為主，電費採使用者付費形式，目前北市國中幾乎都已裝設。

教育局去年行文教育部，建議將冷氣列為校園基本設備，不過，陳素慧說，市府不會編列預算購買冷氣，以企業、家長會捐贈為主，電費採使用者付費，但會補助低收入戶、中低收入戶等弱勢生。

台北市電器商業同業公會捐贈福安國中及富安國小29台冷氣，今天舉辦捐贈儀式，台北市長柯文哲致詞時表示，將改善188校電路系統，以因應裝設冷氣後的電源供應問題，之後要解決全市學校與公務機關冷氣汰換問題。

他說，市府未來會訂出建築室內溫度、通風標準，由業者透過裝設太陽能光電板、田園城市、遮陽板、通風設備或冷氣設備等方式，達到市府要求，意即「以購買服務取代購買硬體」。

陳素慧說明，目前全北市142所公立國小當中，有48校尚未完全裝設，國中則僅剩格致國中尚未裝設，而105年至107年先改善139校電路系統，經費為新台幣6億2937萬元，今年預計改善49校電路系統，經費為3億2445萬元。

陳素慧表示，補助弱勢生部分，則是每人補助3000元冷氣裝設費用、每人每年補助800元電費，若學校需要汰換老舊供電設備，要新設太陽能光電板以及小田園或綠屋頂等節能計畫，也會編列預算補助。

格致國中位於陽明山上，校長陳昫姮說，山上溫度比平地略低，但天氣有時仍炎熱，希望替全校6班裝設冷氣，家長會與教育局已表達協助意願。