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助小一新生適應 專家：家長責任大

2019-05-21 19:02台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「家長陪伴孩子準備入學，孩子會適應更快。」信誼基金會主任秘書譚合令21日指出，據基金會調查顯示，有超過70%的小一新生在家長協助下保持規律作息，更有超過80%的孩子在入學前會寫自己的名字。譚合令說，這些都是緣自於家長對孩子的高度關心，「家長越關心小孩，小孩適應的越好。」

家長擔心適應能力

譚合令表示，許多家長會在小孩入學前，提早訓練孩子保持正常的生活作息，包括「自己穿衣服」、「30分鐘內吃完飯」、「自己收拾玩具」等等，甚至有家長會讓小孩參加夏令營，提前適應團體生活。而據調查顯示，這些小孩超過90%都能在小一的校園生活中有良好的適應能力。

此外，家長最擔心的就是孩子與老師及同儕之間的相處情形，更勝過對環境、學習適應等方面，但調查顯示，約7成的家長在小孩入學後破除煩惱，只有1.6%認為孩子在師生關係上遭遇困難。同儕互動問題在實際入學後，家長擔心的比例也從50%下降至35%。

打破傳統學習迷思

譚合令也指出，有83%的家長會讓小孩提前學習注音符號，但據研究顯示，入學前預習的成果，與入學後經10周學習注音符號的學生程度相距不大，都能符合學校要求的水準，甚至入學後學習的孩子更保有彈性的進步空間。

對此，北市大幼兒教育系教授林佩蓉指出，家長與小孩一起準備入學，能讓小孩感到放心，但若家長自己乾著急，也容易影響小孩的自信，她提醒，家長必須用關心取代擔心，也不宜給小孩過多的心理壓力，並時常對小孩抱持高度信心，才有助於小孩適應新環境。

信誼基金會董事長張杏如表示，學習本就是循序漸進，家長只要理解孩子不會在一夕間長大，對孩子常保高度信心，就能幫助孩子適應學校生活。

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