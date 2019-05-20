少子化招生名額多…花中減班減人數 花女減班沒過

2019-05-20 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮報導



花蓮高中去年和今年各減一個班，因應少子化，圖為今年國中會考考生步出考場。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國中會考落幕，今年花蓮區3204人報考，再創歷史新低，由於低於招收名額3600人，等於每位學生都會有學校念。會考績分預估平均有5個B（10分）就能上花蓮高中與花蓮女中，因錄取成績下滑，學生素質明顯落差，兩校決定率先減班、減少班級人數，避免學生跟不上進度。

會考採積分制，花蓮總積分為36分，最高A++為7分，最低C只有1分，若乘上五科國文、英文、數學、自然、社會，最高為35分，最低只有5分；寫作測驗則再細分1至6級，1級為0.1分、6級為1分。

花蓮高級農業職業學校承辦會考免試入學，該校教務主任陳凱群指出，花蓮區近五年免試入學招生名額都高於應屆畢業生人數，因此已連續五年免試入學都有極高錄取率及前三志願高錄取率。今年花蓮區各高中職學校招生名額共約3600名，會考人數3204人，若扣除掉直升學生人數及報考五專人數，只剩下約2700人，招生名額遠高於報名人數。

陳凱群說，因少子化、招生名額多的關係，曾聽聞有學生1個B、4個C就可以上花中、花女，只要學生敢填志願，基本上就可以上第一志願。

花蓮女中也預計要降低每班班級人數。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮高中去年已向教育部申請要減一個班，普通班從原本的10班降至9班，每班人數降為36人，明年預計從36人降為35人，花蓮女中在前年調降班級人數，從每班38人減為35人，今年申請減少班級人數沒有過，維持招收36人。