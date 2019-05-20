親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考登場
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

一場梅雨掃全台炸亂陸空交通 鋒面今遠離雨趨緩

少子化招生名額多…花中減班減人數 花女減班沒過

2019-05-20 23:26聯合報 記者王思慧／花蓮報導

花蓮高中去年和今年各減一個班，因應少子化，圖為今年國中會考考生步出考場。圖／聯合...
花蓮高中去年和今年各減一個班，因應少子化，圖為今年國中會考考生步出考場。圖／聯合報系資料照片
分享

國中會考落幕，今年花蓮區3204人報考，再創歷史新低，由於低於招收名額3600人，等於每位學生都會有學校念。會考績分預估平均有5個B（10分）就能上花蓮高中與花蓮女中，因錄取成績下滑，學生素質明顯落差，兩校決定率先減班、減少班級人數，避免學生跟不上進度。

會考採積分制，花蓮總積分為36分，最高A++為7分，最低C只有1分，若乘上五科國文、英文、數學、自然、社會，最高為35分，最低只有5分；寫作測驗則再細分1至6級，1級為0.1分、6級為1分。

花蓮高級農業職業學校承辦會考免試入學，該校教務主任陳凱群指出，花蓮區近五年免試入學招生名額都高於應屆畢業生人數，因此已連續五年免試入學都有極高錄取率及前三志願高錄取率。今年花蓮區各高中職學校招生名額共約3600名，會考人數3204人，若扣除掉直升學生人數及報考五專人數，只剩下約2700人，招生名額遠高於報名人數。

陳凱群說，因少子化、招生名額多的關係，曾聽聞有學生1個B、4個C就可以上花中、花女，只要學生敢填志願，基本上就可以上第一志願。

花蓮女中也預計要降低每班班級人數。圖／聯合報系資料照片
花蓮女中也預計要降低每班班級人數。圖／聯合報系資料照片
分享

花蓮高中去年已向教育部申請要減一個班，普通班從原本的10班降至9班，每班人數降為36人，明年預計從36人降為35人，花蓮女中在前年調降班級人數，從每班38人減為35人，今年申請減少班級人數沒有過，維持招收36人。

會考免試入學填志願

相關新聞

中女中學生直播反校長 校方籲冷靜

2019-05-20 23:29

國中小學全面裝設冷氣 嘉義市長：歷史的一頁

2019-05-20 21:08

少子化浪潮花蓮高中、花蓮女中確定減班 讓學生跟上進度

2019-05-20 18:25

嘉市國中小學生能吹冷氣了 2億多預算通過使用者付費

2019-05-20 17:21

中女中學生校內直播反對校長連任 校方：有心人誤導

2019-05-20 14:47

搶優等生 私立高中職祭百萬

2019-05-20 00:13

海邊長大的常浮潛想到魚能發電 他勇奪國際科展大獎

2019-05-18 19:43

不只翻滾吧男孩 公正國小武術制霸全國

2019-05-18 14:48

雄中「野一片夢之海」團隊 服務偏鄉學童與長輩

2019-05-18 14:22

出生時養不起差點送人 她不畏逆境愛助人獲總統教育獎

2019-05-18 10:34

台中女中近千學生連署 反對現任校長連任

2019-05-18 00:21

大園國小推航空課程 各校小廚神飛機餐競賽

2019-05-18 00:14

克服自閉症溝通障礙 北市小六生王亮凱獲模範生

2019-05-17 21:49

解決PM2.5和非洲豬溫廚餘 這群得獎學生很有獨特想法

2019-05-17 20:21

鐵道迷校長老師指導 彰化景點入鐵道模型將到日本參賽

2019-05-17 15:38

呼應韓國瑜雙語教育 高雄fun夏令營帆船、布袋戲全英語

2019-05-17 15:06

老師上課更方便 萬里大鵬國小爭設透水鋪面

2019-05-16 19:53

羨慕雄糾糾軍人 國小畢業生1年減14公斤如願上軍校

2019-05-16 19:30

助清寒學生吃飽 台泥捐善款予花蓮女中

2019-05-16 16:00

明台高中升學成績耀眼 學生讚賞國際化教學

2019-05-16 14:49

台中逾300校消防安檢不及格？廣播避難與消防栓故障多

2019-05-16 14:14

國產牛肉上桌！這個地方的學校午餐羨煞人

2019-05-16 12:56

多元性別受暴力 最大宗竟是國中校園

2019-05-16 12:14

小學班服印中國地圖惹議 校長：孩子想從台灣走向世界

2019-05-16 10:29

高中職完全免試放榜 錄取率9成、仍有校科掛零

2019-05-15 17:06

外商工程師組隊當志工 帶領高中生動手做AI模型

2019-05-15 13:26

霞雲國小再出繪本 製作草本皂文創品

2019-05-14 23:48

明德高中技能賽獲佳績 剝千蕉、剪百頭..苦練摘金

2019-05-14 22:47

台中一中公布《政黨成立辦法》 首創可「組黨」高校

2019-05-14 20:49

公廁彩繪好奇特 平溪國小畫「毛地錢」

2019-05-14 19:44

小學生公益比賽 無塑生活奪冠

2019-05-14 18:36

大甲高中5位外籍學生驚喜獲贈套書 原來是企業家送的

2019-05-14 18:22

全國技能競賽中區分賽 明德高中餐飲、美容美髮奪3金

2019-05-14 18:19

台灣在地念歌可以很RAP 僑泰高中一舉奪金

2019-05-14 16:30

這個小學厲害了！畢展相聲演出「國際金融」

2019-05-13 20:09

數感實驗室／面積一半的正方形 怎麼摺？

2019-05-13 15:42

學生寫程式設計VR、操控船舶 新北福和自造中心揭牌

2019-05-13 15:01

創校百年校址換三次 高雄這所小學有鑽石級校舍

2019-05-12 19:50

這板書也太美 國小老師謄寫余光中的詩謝母恩

2019-05-12 13:10
看更多

熱門文章

這個學士後專班 一年半畢業後月薪15萬

2019-05-20 18:19

五專優先免試入學受理報名 前3年免學費

2019-05-20 13:48

台中清水國中推讀報有成 會考作文題「好熟悉」

2019-05-20 17:01

會考數學算防曬率 台大教授：孩子恐覺得「考題騙人」

2019-05-21 02:04

中女中學生校內直播反對校長連任 校方：有心人誤導

2019-05-20 14:47

少子化浪潮花蓮高中、花蓮女中確定減班 讓學生跟上進度

2019-05-20 18:25

嘉市國中小學生能吹冷氣了 2億多預算通過使用者付費

2019-05-20 17:21

正修兩名女大生「畫話易經 」 超絕創意得金獎

2019-05-20 11:54

政大92周年校慶 將打造地表最強漢學重鎮

2019-05-20 22:06

會考寫作「青銀共居」 學者：新大考趨勢「玩真的」

2019-05-21 00:56

防曬乳入會考題 數學系教授：恐誤導 別為素養而素養

2019-05-21 02:01

龍華應外系導入AI 校友負責微軟臉書翻譯等本地化專案

2019-05-20 09:54

國中小學全面裝設冷氣 嘉義市長：歷史的一頁

2019-05-20 21:08

五專優免入學增為近萬名額 即日起開放報名

2019-05-20 22:02

升學補教第一家ISO品管程序認證 朝陽富元通過驗證

2019-05-20 14:26

崑大視傳系動畫《反撲》 入圍27個國際動畫影展獲獎

2019-05-20 17:24

政大92週年校慶 宣布成立羅家倫國際漢學講座

2019-05-20 15:31

中獎名單公布／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-20 09:10

五專優免名額大增 成最大入學管道

2019-05-20 23:36

校園性平修正草案 當事人應親自接受調查

2019-05-20 23:36

中女中學生直播反校長 校方籲冷靜

2019-05-20 23:29

少子化招生名額多…花中減班減人數 花女減班沒過

2019-05-20 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top