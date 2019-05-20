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搶優等生 私立高中職祭百萬

2019-05-20 00:13聯合報 記者張錦弘／台北報導

就讀高職建教班免學雜費，輪調實習時，保障月入23Ｋ，若到鼎泰豐當建教生，學會捏十...
就讀高職建教班免學雜費，輪調實習時，保障月入23Ｋ，若到鼎泰豐當建教生，學會捏十八摺小籠包，高三實習月入甚至可到近四萬元。 圖／聯合報系資料照片
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國中會考昨結束，考生開始煩惱選填志願，除考量成績、性向，學費也是指標，今年私校紛祭出百萬獎學金搶優等生。此外，目前念公私立高職一律免學費；想早點就業的考生，念高職建教班、實用技能學程、產業特殊需求類科，學雜費全免。

教育部指出，為鼓勵念高職、縮小公私立高中職學費差距，政府補助高職生免學費，公立每學期可省下六千多元、私立省兩萬多元；家庭年收入一四八萬元以下，念高中也免學費。

想早就業 實習薪水不輸上班族

此外，念建教班、實用技能班，政府補助學雜費全免，每學期比一般高職生又多省了一千多到三千多元。讀農業、水產、海事等九個學群，共廿三個產業特殊需求類科，包括農場經營、航海科等，同樣學雜費全免。

高雄中山工商建教生就約三千兩百人。該校董事長陳國清指出，建教班要輪調到業界實習，保障月薪至少廿三Ｋ，若到鼎泰豐當建教生，高一月入就近三萬、到高三已快四萬元。實用技能班平時不用輪調實習，但理論課少，更強調實作，高三仍有近三個月到校外實習。

想繼續衝 各校給獎金不手軟

面對少子化衝擊，各校發入學獎學金不手軟。桃園啟英高中校長彭昭勳說，該校十三年來已發八點一億元給一千八百多名學生，會考5Ａ++就讀該校，低收入戶學生給兩百萬元，考取台大醫學系再多給一百萬元；一般生則給一百萬元，考取台大醫學系加給廿萬元。曾有一對來自花蓮的姊弟，共拿了一七二萬獎學金，後來分別考上中山醫大牙醫及台大醫學系。

陳國清說，若會考5Ａ++、免試入學總積分一百分，就讀中山工商可領一百萬元，該校每年考取國立科大及大學五百多人，不乏繁星推薦錄取台、清、交大或醫科。

北市景文高中校長許勝哲說，該校針對5Ａ++這類特優考生，最多給六十萬元獎學金；另有早鳥優惠價，六月六日前先登記，就讀後比照公立收費，每學期可省下近三萬元學雜費。新北市莊敬高職也祭出會考5Ａ+百萬元獎學金，即使成績只有5Ｂ也給五萬元。

會考實習

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